Chi è Lorraine Bracco, protagonista di Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro?

Lorraine Bracco, una delle icone di Hollywood, ha intrapreso una nuova avventura che l’ha portata dal glamour del cinema americano alla tranquillità del borgo siciliano di Sambuca di Sicilia. Protagonista del programma “Vado a Vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro”, l’attrice ha trasformato un’abitazione fatiscente in una dimora incantevole, condividendo con il pubblico le sfide e le gioie di questa esperienza. Scopriamo di più sulla carriera e la vita di Lorraine Bracco.

Chi è Lorraine Bracco

Lorraine Bracco è nata nel 1954 e ha iniziato la sua carriera come modella, per poi fare il suo debutto cinematografico nel 1979. Ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film di Ridley Scott “Chi protegge il testimone”, ma è conosciuta principalmente per la sua interpretazione di Karen Hill in “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese, un ruolo che le ha valso una nomination agli Oscar. Sul piccolo schermo, Bracco è famosa per il ruolo della dottoressa Jennifer Melfi nella serie cult “I Soprano”, andata in onda dal 1999 al 2007.

Vita privata

Lorraine Bracco ha una connessione profonda con l’Italia, in particolare con la Sicilia, terra d’origine della sua famiglia. Questo legame l’ha spinta a partecipare al progetto delle case a 1 euro a Sambuca di Sicilia. L’attrice ha acquistato una vecchia casa di due secoli fa nel pittoresco borgo, con l’intento di trasformarla e renderla un omaggio alle sue radici siciliane. Bracco ha condiviso quanto si sia sentita a suo agio in Sicilia, apprezzando la cultura locale e i prodotti tipici della regione.

Curiosità

-Lorraine Bracco ha lavorato sia nel cinema che nella televisione, dimostrando una notevole versatilità come attrice.

Il suo ruolo in “Quei bravi ragazzi” è considerato uno dei più memorabili nella storia del cinema, soprattutto per la sua interpretazione intensa e complessa.

La scelta di Sambuca di Sicilia non è casuale, ma profondamente legata alle sue origini familiari, che l’attrice desidera onorare.