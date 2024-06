La baia del silenzio: trama e finale del film uscito nel 2020

“La baia del silenzio”, thriller britannico-olandese del 2020 diretto da Paula van der Oest, è un film basato sull’omonimo romanzo di Lisa St Aubin de Terán. Interpretato da Claes Bang, Olga Kurylenko e Brian Cox, il film racconta una storia avvincente di mistero, segreti oscuri e tragici eventi che scuotono le fondamenta di una famiglia apparentemente perfetta.

Trama del film La baia del silenzio

La storia segue Will e Rosalind, una coppia che vive una vita invidiabile a Londra. Will è un ingegnere affidabile e patrigno devoto delle gemelle di Rosalind. Tuttavia, la loro serenità viene infranta quando la difficile nascita del loro figlio, Amadeo, porta Rosalind a scomparire improvvisamente con i bambini e la tata Candy. La scomparsa è accompagnata dall’arrivo di una misteriosa valigia dalla Francia, piena di vecchi negativi fotografici. Will, disperato, lancia una ricerca frenetica che lo conduce a una casa sulla scogliera in Normandia, un tempo appartenuta allo zio fotografo di Rosalind.

Arrivato lì, Will scopre con orrore che suo figlio è morto misteriosamente. Rosalind, traumatizzata, non riesce a riconoscerlo, mentre le gemelle parlano in enigmi e Candy è sparita. Will si trova di fronte a una scelta difficile: denunciare l’accaduto e rischiare che Rosalind venga accusata di omicidio, oppure nascondere tutto per proteggere la sua famiglia. Sceglie di seppellire segretamente Amadeo e fugge con Rosalind e le gemelle in una clinica in Svizzera.

Finale del film

Nel finale, Will scopre che l’instabilità mentale di Rosalind è legata a un trauma subito in gioventù. Mentre cerca di scoprire la verità, la sua indagine lo porta a scoprire l’identità di Pierre Laurent, un uomo che possiede la chiave dei segreti di Rosalind. Con l’aiuto della tata Candy, Will ricostruisce gli eventi che hanno portato alla morte di suo figlio e affronta Milton, il patrigno mercante d’arte di Rosalind. In un drammatico colpo di scena, Rosalind decide il destino di Milton.

Alla fine, Will e Rosalind tornano alla Baia del Silenzio in Liguria, dove la loro storia è iniziata, per scoprire se il loro amore può sopravvivere a tanta tragedia. Il film si conclude lasciando gli spettatori a riflettere sulle complessità della mente umana e sulle conseguenze delle azioni passate.