Ti presento i miei, Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri: curiosità sulla trillogia con Robert De Niro e Ben Stiller

“Ti presento i miei” è una commedia del 2000 diretta da Jay Roach, con protagonisti Robert De Niro e Ben Stiller. Il film è un remake di una pellicola del 1992, adattato con nuove dinamiche che lo hanno reso un grande successo. In questo articolo esploreremo i dettagli del film originale e dei suoi sequel, “Mi presenti i tuoi?” e “Vi presento i nostri”.

Ti presento i Miei

“Ti presento i miei” racconta la storia di Greg Fotter (Ben Stiller), un infermiere che vuole chiedere la mano della sua fidanzata, Pam Byrnes (Teri Polo). Tuttavia, Greg deve prima fare una buona impressione sui genitori di Pam, in particolare sul padre, Jack Byrnes (Robert De Niro), un ex agente della CIA. La visita a casa Byrnes si trasforma in una serie di situazioni comiche e imbarazzanti, con Jack che sottopone Greg a una serie di test per verificarne l’idoneità come futuro genero.

Mi presenti i tuoi?

Il successo di “Ti presento i miei” ha portato alla realizzazione di un sequel, “Mi presenti i tuoi?” (2004). In questo film, Greg e Pam devono presentare i rispettivi genitori. La famiglia di Greg, interpretata da Dustin Hoffman e Barbra Streisand, è molto più eccentrica rispetto ai formali Byrnes, creando ulteriori momenti di ilarità. La tensione tra le due famiglie e le loro diverse personalità aggiungono nuovi livelli di comicità alla trama.

Vi presento i nostri

Il terzo capitolo della trilogia, “Vi presento i nostri” (2010), vede Greg e Pam alle prese con i loro due gemelli. Il film esplora le difficoltà della vita familiare e la pressione su Greg di dimostrare di essere un buon padre. Robert De Niro e Ben Stiller riprendono i loro ruoli, insieme a nuovi personaggi interpretati da Jessica Alba, Harvey Keitel e Laura Dern. La dinamica tra suocero e genero continua a essere il fulcro della commedia.

Curiosità su tutta la trilogia

La trilogia di “Ti presento i miei” è nota non solo per il cast stellare ma anche per le improvvisazioni e le situazioni comiche indimenticabili. Robert De Niro ha suggerito molte delle scene comiche, come quella del test della verità, che sono diventate iconiche. Ben Stiller, originariamente seconda scelta per il ruolo, ha contribuito a definire il personaggio di Greg, preferendo una comicità più verbale rispetto a quella fisica.