Quanto guadagnano i ciclisti che vincono le tappe al Tour de France 2024?

Il Tour de France, la corsa ciclistica più prestigiosa al mondo, offre un montepremi complessivo di 3.308.200 euro per l’edizione del 2024. Questa somma viene distribuita tra i ciclisti in base ai loro piazzamenti nelle tappe, alle prestazioni complessive e ai premi speciali. Vediamo nel dettaglio come vengono assegnati questi premi e quanto guadagnano i partecipanti.

Premi per le Vittorie di Tappa

Ogni tappa del Tour de France offre premi ai primi 20 classificati. Ecco la distribuzione dei premi per ogni tappa:

1° posto: 11.000 euro

2° posto: 5.500 euro

3° posto: 2.800 euro

4° posto: 1.500 euro

5° posto: 830 euro

6° posto: 780 euro

7° posto: 730 euro

8° posto: 670 euro

9° posto: 650 euro

10° posto: 600 euro

11° posto: 540 euro

12° posto: 470 euro

13° posto: 440 euro

14° posto: 340 euro

Dal 15° al 20° posto: 300 euro

Premi per le Maglie del Tour de France 2024

Oltre ai premi per i piazzamenti di tappa, ci sono premi giornalieri per i ciclisti che indossano le maglie leader:

Maglia gialla (leader della classifica generale): 500 euro al giorno

Maglia verde (leader della classifica a punti): 300 euro al giorno

Maglia a pois (leader della classifica degli scalatori): 300 euro al giorno

Maglia bianca (miglior giovane): 300 euro al giorno

Premi per le Squadre e la Combattività

Premio per la miglior squadra del giorno: 2.800 euro

Premio per la combattività: 2.000 euro

Premi per i Gran Premi della Montagna (GPM)

I Gran Premi della Montagna (GPM) sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna con i propri premi:

Hors Catégorie (HC) 1° posto: 800 euro 2° posto: 450 euro 3° posto: 300 euro

1a Categoria 1° posto: 650 euro 2° posto: 400 euro 3° posto: 150 euro

2a Categoria 1° posto: 500 euro 2° posto: 250 euro

3a Categoria 1° posto: 300 euro

4a Categoria 1° posto: 200 euro



Ci sono anche GPM speciali con premi significativi:

Premio Henri-Desgrange (GPM del Galibier): 5.000 euro

Premio Jacques-Goddet (GPM del Tourmalet): 5.000 euro

Distribuzione dei Premi

I premi del Tour de France non vengono assegnati individualmente ai ciclisti vincitori, ma sono distribuiti tra tutti i membri della squadra, compresi lo staff e i direttori sportivi. Questa divisione equa assicura che anche i gregari, che lavorano duramente per i loro capitani, ricevano una parte dei guadagni, oltre al loro stipendio mensile.