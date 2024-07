Vamos a Bailar (Esta vida nueva) inno dell’estate: non tutti conoscono questi retroscena (su Sanremo e sul video)

Paola Iezzi, alla viglia del suo impegno come giudice di X Factor, racconta alcuni inediti retroscena legati a Vamos a Bailar.

Lunga intervista al Corriere per Paola Iezzi, la Paola del duo Paola e Chiara, alla vigilia della nuova esperienza della cantante come giudice di X Factor (assieme a Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro, di cui ha parlato ma di cui non proporremo in questa sede le opinioni).

Tra i tanti aspetti emersi, i più interessanti sono quelli legati a ‘Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva)’, canzone uscita ormai quasi 25 anni fa (era la primavera del 2000 quando usciva – prima del trionfo estivo).

Ma prima di parlare di andare a vedere gli interessanti retroscena legati alla canzone oggi ritenuta un inno dell’orgoglio gaio, riportiamo un altro paio di passaggi che riteniamo valga la pena ricordare.

Come quello legato alla separazione artistica dalla sorella maggiore – che è stata probabilmente l’artefice del divorzio (anche perché, da sorella maggiore, deve essere stato difficile essere la seconda nel binomio): “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni. Dopo 10 anni c’è stato il riavvicinamento artistico, ha vinto la voglia di rimettere insieme i cocci”.

E se oggi Paola e Chiara sono nuovamente sulla cresta dell’onda, per un bel po’ non si è sentito parlare di loro – ed è stato allora che è stata fondamentale la vicinanza di altri artisti. Nel caso di Paola: “Max Pezzali (di cui è stata corista assieme alla sorella, ndr) è una delle persone che mi ha aiutato emotivamente di più. In generale però mi sono sempre circondata da persone che mi dicono la verità, odio chi mi mente solo per lusingarmi”.

Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva), i retroscena tra Sanremo e Guadagnino

Veniamo quindi ad una delle canzoni più celebri del duo, che solo a sentirla si sente il sale sulla pelle.

“La cosa più assurda è che quel pezzo fu bocciato inaspettatamente a Sanremo, eravamo convintissime che sarebbe stato preso, invece il direttore artistico Sergio Bardotti (era il 2000, conduceva Fazio, ndr) liquidò la canzone con parole poco carine, anche se poi ci chiese scusa. È stato un vortice: in estate eravamo abbacchiate dopo la bocciatura, poi il pezzo arrivò primo in metà Europa, numero uno anche a Londra: una magia”. D’altra parte, l’arte / lo spettacolo / lo sport, è fatto di bocciature eccellenti ma poco lungimiranti.

E se la canzone è in sé iconica, iconico è anche il video.

In pochi sanno però che il video ha una firma importantissima: è quella dice regista palermitano Luca Guadagnino (che d’altra parte negli anni ha curato altri importanti video, come quello di ‘Luce (tramonti a nord est)’ di Elisa, giusto per citarne un altro):

“Cercavamo un regista diverso dai soliti che ci proponevano, ci piacevano gli outsider, i nomi nuovi. Ci dissero che a lui sarebbe piaciuto girare il video perché era un fan. Non lo vedo da allora, ma sul set fu molto divertente: una persona ironica, stralunata, con i capelli per aria”.

“Non so però se lui la ricordi come una cosa di andare fiero”: conclude quindi scherzando Paola Iezzi. Beh, secondo noi dovrebbe.