Lo Squalo, perché non se ne vede uno per 80 minuti? La pazza idea di addestrarne uno e altri retroscena

Lo Squalo è stato il primo grande successo di Steven Spielberg regista. Ma non tutti sanno che avrebbe voluto uno squalo vero.

Dal 1975 in poi, nessuno ha più visto il mare allo stesso modo. E tutti hanno iniziato ad osservarlo con sospetto, cercando di individuare la presenza di eventuali pinne emergenti dall’acqua. L’uscita del film ‘Lo Squalo’, il primo di una lunghissima lista di successi firmati da Steven Spielberg, ha instillato una nuova paura in tutti i bagnanti del mondo, dando al contempo una reputazione ingiustamente negativa agli squali (gli attacchi di squali a uomini sono 80 all’anno, a volte sono causati dall’uomo e soprattutto lo squalo non ha un posto nella classifica degli animali più letali per l’uomo).

Lo Squalo, i retroscena e quella pazza idea di addestrare uno squalo

Inizialmente, Spielberg non doveva dirigere il film; il primo regista scelto era Dick Richards. Richards chiamava continuamente lo squalo “la balena”, e i produttori, realizzando la sua confusione, decisero di sostituirlo con Spielberg. Tuttavia, i produttori avevano un’altra idea bizzarra per il film.

L’idea iniziale dei produttori di ‘Lo Squalo’ era infatti quella di catturare un vero squalo e addestrarlo per recitare nelle scene del film. Ovviamente, non un qualsiasi squalo, ma un grande squalo bianco che rappresentasse la temibile creatura mangiauomini del film. Fortunatamente, capirono presto che era impossibile e optarono per tre animatronici da 250.000 dollari ciascuno.

Purtroppo, sorse un altro problema imprevisto: Spielberg non era soddisfatto delle repliche, ritenendole poco realistiche. Per questo motivo, lo squalo appare raramente nel film e si devono aspettare oltre 80 minuti per vederlo in tutta la sua terrificante magnificenza. Spielberg decise infatti di ridurre deliberatamente le scene con lo squalo non tanto per creare suspense, quanto perché non gli piacevano gli animatronici forniti dalla produzione, che pure hanno spianato la strada per effetti speciali sempre più sofisticati (giacché il film ha dimostrato l’importanza della tecnologia nel creare esperienze cinematografiche avvincenti).

Ma sarebbe stato / è possibile addestrare uno squalo? Addestrare uno squalo rimane una sfida anche oggi. In Honduras, gli scienziati hanno cercato di addestrare squali limone per combattere il pesce leone, una specie invasiva con spine velenose, ed in effetti la popolazione di pesce leone è diminuita notevolmente grazie a questa azione degli scienziati.