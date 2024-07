Kaitlyn Siragusa, conosciuta dai suoi fan come Amouranth, ha nuovamente fatto parlare di sé, ma questa volta non per le sue avventure su Twitch o OnlyFans.

La famosa influencer ha lanciato una controparte virtuale basata sull’intelligenza artificiale che ha sorpreso tutti per i guadagni record ottenuti in poche ore dal lancio.

Un’Intelligenza Artificiale “senziente”

Amouranth, una delle personalità più seguite e discusse del panorama social, ha annunciato su Twitter l’introduzione di un’intelligenza artificiale avanzata. Questa AI, creata in collaborazione con MySentient.AI, non è un semplice chatbot, ma una vera e propria estensione virtuale della streamer, dotata di autonomia e capacità di interazione avanzata. “È basata sulla mia personalità e ha piena autonomia. Può ricordare ciò che le dici e risponde come se fossi io.” ha spiegato Amouranth.

La descrizione dell’intelligenza artificiale su Fansly sottolinea le sue capacità straordinarie: memoria infinita, desideri reali e un comportamento vivace quanto quello della vera Amouranth. L’AI è sempre disponibile per gli utenti, offrendo compagnia e interazione continua. Inoltre, può inviare messaggi, foto scattate spontaneamente, clip vocali e persino creare video personalizzati per i fan più affezionati.

L’introduzione di questa AI ha suscitato reazioni diverse e contrastanti sia tra i fan della streamer che tra il pubblico interessato alla questione . Mentre molti sono entusiasti delle nuove possibilità offerte da questa tecnologia, altri sollevano preoccupazioni etiche riguardo l’uso dell’intelligenza artificiale in questo contesto. Alcuni critici ritengono che queste tecnologie possano contribuire all’isolamento sociale, mentre Amouranth sostiene che la sua AI possa avere un effetto terapeutico, aiutando le persone a non sentirsi sole. “È quello a cui le persone ricorrono per non sentirsi sole” ha affermato. “Un’AI che supera il test di Turing è parte della soluzione, non del problema.”

Il confine tra Realtà e Virtuale

Questa iniziativa di Amouranth solleva anche domande sul futuro delle interazioni online e sul ruolo degli influencer. La capacità di creare una versione virtuale di sé stessi che possa interagire in modo autonomo con i fan rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui percepiamo la presenza online. La tecnologia sta permettendo agli influencer di espandere la loro presenza ben oltre i limiti fisici, creando nuove forme di coinvolgimento con il pubblico.

Nonostante l’entusiasmo, Amouranth ha anche condiviso alcune delle richieste più strane ricevute dai suoi fan. In un’intervista a Dexerto, ha raccontato di un follower che le ha chiesto di gonfiarsi come un palloncino, e un altro che le ha chiesto di fingere di essere un gigante. Sebbene sia disposta a soddisfare molte delle richieste dei suoi fan, Amouranth ha i suoi limiti. “Se penso che non ci sia modo di fare questo video nel modo in cui lo immaginano nella loro mente, lo rifiuto.” ha detto.

Un successo senza precedenti

L’iniziativa di Amouranth ha aperto nuove prospettive sul futuro del settore dell’intrattenimento e delle interazioni online. Con guadagni che hanno raggiunto i 2 milioni di dollari in un solo mese, come rivelato in un’intervista con il gamer Jake Lucky, Amouranth continua a spingere i limiti di ciò che è possibile nel mondo digitale.

L’AI di Amouranth ha generato un fatturato impressionante di 30.000 euro nelle prime 24 ore dal lancio, superando ogni aspettativa. La cosa sorprendente è che questi risultati sono stati ottenuti senza una grande campagna di marketing, ma solo attraverso un semplice tweet di annuncio. “Ogni utente ha speso in media più di $20. Una grande percentuale di questi non seguiva nemmeno l’account.” ha precisato Amouranth.

Se pensiamo che dal solo account OnlyFans Amouranth riesce a fatturare più di 1,5 milioni di dollari, è facile capire di che cifre si parla alla fine del mese aggiungendo i proventi da parte di Twitch (sponsor compresi) e quelli legati a questa assoluta novità nel campo dell’intelligenza artificiale.

Amouranth non è solo un’influencer di successo, ma anche una pioniera nel campo dell’intelligenza artificiale applicata al mondo degli influencer. La sua capacità di innovare e di creare nuove forme di interazione con i fan la rende una figura di riferimento nel panorama digitale contemporaneo, e il futuro promette di riservare ancora molte sorprese. Chissà quante di queste saranno gradite.