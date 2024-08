Olimpiadi 2024, Gianmarco Tamberi in ospedale: cosa è successo e come sta?

Le recenti vittorie degli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono state accompagnate da una notizia allarmante che ha preoccupato i tifosi. Gianmarco Tamberi, soprannominato “Gimbo” e uno dei portabandiera della delegazione italiana insieme ad Arianna Errigo, è stato ricoverato in ospedale a pochi giorni dal suo debutto olimpico.

L’atleta di salto in alto ha condiviso la situazione tramite un post sui social media, esprimendo incredulità e sgomento. “Non me lo merito, non può essere vero”, ha scritto Tamberi, descrivendo una serie di eventi inaspettati. Dopo aver pubblicato un messaggio di incoraggiamento sui social, ha iniziato a provare un forte dolore al fianco. Preoccupato, si è recato al pronto soccorso, dove gli sono stati eseguiti una TAC, un’ecografia e delle analisi del sangue. I risultati hanno suggerito la presenza di un possibile calcolo renale, suscitando timori riguardo alla sua partecipazione alle imminenti gare olimpiche.

Il campione ha espresso tutta la sua delusione per questa situazione imprevista. “E ora mi trovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto, disteso in un letto, senza poter far nulla, con 38.8 di febbre…”, ha scritto nel suo post. Tamberi avrebbe dovuto partire per Parigi quel giorno stesso, ma le sue condizioni di salute hanno richiesto un rinvio del volo, nella speranza che il riposo possa migliorare la situazione.

Nonostante l’incertezza, Tamberi ha assicurato che farà di tutto per essere presente in pedana e dare il massimo, indipendentemente dal suo stato fisico. “Non mi resta che aspettare e sperare… Non merito tutto questo, ho dato il massimo per queste Olimpiadi, davvero il massimo. Non me lo merito”, ha concluso con rammarico.

Le sue parole non solo riflettono la frustrazione per l’accaduto, ma anche la determinazione e il coraggio di un atleta che non intende arrendersi di fronte alle difficoltà. L’Italia intera si stringe attorno a lui, augurandogli una rapida guarigione e un pronto recupero