Quando esce 28 anni dopo? La saga horror tornerà con una nuova trilogia a partire dal 2025

Il primo capitolo è uscito nel 2002, il secondo nel 2007 e a oltre 15 anni di distanza sta per uscire il primo capitolo della trilogia sequel – 28 anni dopo: cosa sappiamo?

I fan di ’28 Giorni Dopo’ possono gioire: la terza parte della serie, intitolata ’28 Anni Dopo’, ha concluso le sue riprese e si prepara per il suo lancio l’anno prossimo (finalmente, diremo anche, a oltre 15 anni dal secondo capitolo). Se tutto procede secondo i piani, i terrificanti infetti dal “virus della rabbia” invaderanno presto i cinema di tutto il mondo, senza ulteriori ostacoli che possano ritardare la data prevista.

Il sito specializzato ScreenRant ha annunciato il 19 agosto 2024 che le riprese di ’28 Anni Dopo’, il terzo capitolo della saga nonché primo capitolo di una seconda trilogia, sono terminate. Ora il film entra nella fase di post-produzione, dove si procede al montaggio e alla modifica del materiale registrato, inclusi gli effetti visivi, il suono e la colorazione.

Attualmente, il progetto avanza senza intoppi, e la data di uscita globale resta fissata per il 20 giugno 2025. Alla guida del film ritroviamo Danny Boyle e Alex Garland, gli autori del film originale del 2002, con Boyle alla regia e Garland al co-sceneggiatura. Come accennato, entrambi hanno rivelato che ’28 Anni Dopo’ non sarà l’unico progetto in lavorazione per la saga: si tratta del primo episodio di una nuova trilogia. La seconda pellicola di questa nuova trilogia, che sarà la quarta della serie, sarà diretta da Nia DaCosta (regista, tra gli altri film, di ‘The Marvels’) e le riprese potrebbero iniziare persino prima dell’uscita di ’28 Anni Dopo’.

Sebbene la trama di ’28 Anni Dopo’ non sia stata ancora rivelata, il titolo suggerisce che la storia sarà ambientata ventotto anni dopo l’epidemia globale del “virus della rabbia”, che trasforma gli infetti in individui estremamente violenti e privi di istinto di sopravvivenza. Questo virus, inizialmente diffuso da Londra al resto del mondo, aveva già portato il caos nel film sequel ’28 Settimane Dopo’ (2007), dove un primotentativo di ristabilire l’ordine sociale era fallito.

Scendendo nei dettagli del film, il cast di ’28 Anni Dopo’ include Cillian Murphy, protagonista del primo film del 2002, insieme ad Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman ed Edvin Ryding.

Andando quindi a parlare di questa trilogia, ’28 Anni Dopo’ è il primo film, cui seguiranno anche il quarto e il quinto capitolo della saga.

Cosa sappiamo di questi ulteriori capitoli? Ben poco: al momento non si conoscono dettagli su trame o ambientazioni delle prossime pellicole, sebbene sia difficile ipotizzare che i titoli seguano una progressione temporale lineare come i precedenti. Piuttosto, ci si aspetta che la continuità narrativa sia legata alle storie interconnesse o che la trilogia sviluppi un grande arco narrativo suddiviso in tre parti: introduzione, sviluppo e conclusione.