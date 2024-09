Un Apericoncerto alle prime luci della sera: Jazz e Magia a Villa Scarani

Bologna-Una serata carica di fascino e armonia ha preso vita a Villa Scarani, situata in via dell’Osservanza, su una delle colline che incorniciano Bologna. Questo incantevole scenario, organizzato dall’associazione no-profit Succede solo a Bologna in collaborazione con la Sorbetteria Castiglione, è stato il palcoscenico perfetto per un apericoncerto indimenticabile. Protagonisti della serata sono stati la talentuosa cantante Eloisa Atti e il chitarrista jazz Marco Bovi, il cui connubio musicale ha creato un’atmosfera intima e suggestiva, perfetta per godersi il tramonto e le prime luci della sera.

La Magia di Villa Scarani

Villa Scarani, con la sua imponente architettura settecentesca e il suo ricco passato, è uno dei gioielli più preziosi tra le dimore storiche di Bologna. Commissionata dal Marchese Nicolò Scarani come residenza estiva, la villa è oggi una location esclusiva per eventi, situata a soli cinque minuti dal centro cittadino e a due chilometri da Piazza Maggiore.

La villa si distingue per i suoi ambienti raffinati e accoglienti, tra cui ampi saloni affrescati, una sala da pranzo dotata di camino, e un parco di quattro ettari. Particolarmente affascinante è il terrazzo belvedere, attrezzato con un funzionale gazebo, che offre una vista mozzafiato sulla città.

Il Jazz di Eloisa Atti e Marco Bovi

L’anima della serata è stata indubbiamente la musica, e il duo composto da Eloisa Atti e Marco Bovi ha saputo regalarci una performance di livello. Eloisa Atti, con la sua voce calda e versatile, ha dato vita a interpretazioni profonde e ricche di emozione, spaziando con maestria dai grandi classici del jazz a brani più moderni. Al suo fianco, Bovi ha dimostrato tutta la sua abilità alla chitarra, con un’esecuzione precisa e delicata, capace di arricchire ogni brano con sfumature ricercate e coinvolgenti.

Il loro jazz ha creato una sinergia perfetta con l’ambiente circostante, trasformando Villa Scarani in un luogo dove il tempo sembrava essersi fermato. La serata si è rivelata suggestiva sia per chi l’ha vissuta in compagnia, in un’atmosfera romantica, sia per chi ha deciso di partecipare in solitudine, godendosi il piacere di rilassarsi a ritmo di musica mentre il panorama bolognese si tingeva dei colori del tramonto.

Una Dolce Conclusione

A rendere la serata ancora più speciale ci ha pensato la Sorbetteria Castiglione, che ha deliziato gli ospiti con i suoi famosi sorbetti al limone e ghiaccioli al fico. Questi freschi dessert sono stati il tocco finale ideale, perfetto per concludere una serata dedicata al piacere dei sensi.