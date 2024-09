Ceramics of Italy Tile Competition 2024: premiati i progetti Vincitori a Cersaie

Nell’ambito del programma culturale “Costruire, abitare, pensare” di Cersaie 2024, si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione della prima edizione del Ceramics of Italy Tile Competition presso l’Auditorium di The Square al Centro Servizi di BolognaFiere. La cerimonia è stata inserita all’interno di una conferenza dedicata al futuro della progettazione, moderata da Aldo Colonetti e con la partecipazione dei giurati del concorso.

Il Ceramics of Italy Tile Competition, nato dalla fusione di due storici concorsi – il Design Competition per il mercato nordamericano e La Ceramica e il Progetto per l’Italia – ha come obiettivo premiare le migliori opere architettoniche realizzate con ceramiche italiane. La competizione è a carattere biennale e, a partire dal 2024, si alternerà tra Europa e Nord America.

La Giuria internazionale, presieduta dall’architetto Louisa Hutton (studio Sauerbruch-Hutton di Berlino), ha valutato oltre 90 progetti provenienti da tutta Europa, tenendo conto di criteri quali creatività, funzionalità, sostenibilità e utilizzo innovativo del materiale ceramico.

I Vincitori

Categoria Residenziale:

Il progetto vincitore è “Barn Regeneration” a Pompiano (BS) dello studio Andrea Benedetti Architetto. Realizzato con piastrelle di Florim, il progetto rappresenta una raffinata riconversione di un edificio agricolo in residenza privata. Il gres porcellanato è stato utilizzato in diversi ambienti, sia interni che esterni, creando un’armonia tra passato e presente.

Categoria Non Residenziale:

Il primo premio va a “Spiga 26” a Milano, realizzato da Studio Alessandro Scandurra SSA con piastrelle di Cotto d’Este. Il progetto si distingue per l’approccio conservativo e sostenibile, con un sapiente uso di materiali locali, tra cui piastrelle dell’Emilia Romagna, che contribuiscono a ridurre l’impatto energetico dell’edificio.

Categoria Design e nuove applicazioni:

Il progetto “Metropolitan Waves” a Chiari (BS), firmato Alepreda Architecture con piastrelle di Vogue, si aggiudica il premio. Il progetto comprende quattro elementi modulari in piastrelle tridimensionali blu, ispirati allo skyline urbano, utilizzabili come piedistalli o tavolini componibili.

Le Menzioni

Categoria Residenziale:

Menzione speciale per “Casa RP” a Milano dello Studio Gianluca Costanzo, che ha combinato prodotti di diverse aziende italiane per creare un mix innovativo di forme e colori, con un approccio che coniuga tradizione e modernità.

Categoria Non Residenziale:

Prima menzione a “Ristorante DaV in Torre Allianz” a Milano, firmato Andrea Maffei Architects, per l’uso magistrale delle grandi lastre ceramiche di Casalgrande-Padana, Florim e Laminam, che conferiscono all’ambiente un’eleganza senza tempo.

Seconda menzione per “Olympic” a San Giovanni di Fassa (TN) dello Studio NOA, che utilizza piastrelle di Ragno e Progetto Baucer per creare un intervento sostenibile e integrato nel paesaggio dolomitico.

Categoria Design e nuove applicazioni:

Menzione d’onore al “Community Center” di Laubach (Germania) dello studio Ankestern Interior, con piastrelle di Ergon (Emilgroup), per l’uso di ceramiche dal design vivace e durevole, ideale per un ambiente ad alto traffico.