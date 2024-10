Chi è Chiamamifaro, protagonista di Amici e figlia vip? Perché si chiama così? È fidanzata?

Chiamamifaro, concorrente di Amici e figlia di vip, conquista con la sua musica e indipendenza. Scopri chi è Angelica Gori.

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è tra le protagoniste di Amici. Classe 2000, è figlia del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e della giornalista Cristina Parodi. Con il suo talento musicale, si è guadagnata il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori. Nonostante il suo background familiare, Angelica ha sempre voluto costruirsi una carriera musicale indipendente, senza sfruttare la notorietà dei suoi genitori. Il suo percorso artistico è cominciato nel 2020, anno in cui ha lanciato il suo primo singolo, Pasta rossa, raggiungendo subito un notevole successo sulle piattaforme di streaming. In seguito diversi video sono stati pubblicati sul suo canale YouTube VEVO, con risultati assolutamente positivi (alcuni video superano le 100.000 visualizzazioni)

Il suo esordio nella scuola di Maria De Filippi rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, già ricca di esperienze importanti, come l’apertura dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e altre esibizioni live (come al Concerto del Primo Maggio). Angelica è apprezzata soprattutto dai più giovani, grazie a brani che parlano di emozioni semplici, ma profonde, capaci di connettersi con il pubblico. Il suo stile fresco e genuino le ha permesso di ottenere milioni di stream e la copertina di Indie Italia su Spotify.

La vita privata di Angelica: è fidanzata?

Sul fronte sentimentale, Angelica ha sempre mantenuto un profilo discreto. Al momento non è chiaro se sia impegnata o single, anche se in passato si è parlato di una relazione con il musicista Alessandro Belotti. I due avrebbero dovuto collaborare al progetto Chiamamifaro, ma sembra che il percorso artistico di Angelica sia proseguito in modo autonomo. Angelica, infatti, ha sempre sottolineato di voler camminare con le proprie gambe, senza dipendere né dai suoi genitori né da collaborazioni imposte.

Perché Angelica ha scelto il nome d’arte Chiamamifaro?

Il nome d’arte Chiamamifaro ha un significato profondo per Angelica. Come lei stessa ha spiegato in diverse interviste, il faro rappresenta per lei un simbolo di sicurezza, un punto fisso che guida e illumina la strada nelle tempeste della vita. Il faro è un luogo in cui nessuno si sente solo, una metafora che si adatta perfettamente alla sua visione della musica: un mezzo attraverso il quale trasmettere luce e serenità a chi l’ascolta.