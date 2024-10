Tutte le donne di Mike Bongiorno: quante volte si è sposato? Quanti figli ha avuto?

Mike Bongiorno si è sposato tre volte e ha avuto tre figli (con una sola donna). Scopriamo la sua vita privata e le sue unioni.

Mike Bongiorno, uno dei volti più iconici della televisione italiana, è stato protagonista non solo di una carriera brillante ma anche di una vita sentimentale complessa. Celebre per il suo caratteristico “Allegria!”, il conduttore si è sposato tre volte e ha avuto tre figli. Tuttavia, il percorso verso la sua stabilità familiare non è stato immediato.

Le donne di Mike: il primo matrimonio con Rosalia Maresca

Il primo passo nel mondo matrimoniale di Mike avvenne nel 1948, a New York, con Rosalia Maresca, cantante lirica italoamericana. Nonostante l’amore iniziale, l’unione durò solo quattro anni. Si sa che la fine del loro matrimonio fu legata a divergenze sui figli: Rosalia non desiderava diventare madre, e questa incompatibilità portò all’annullamento del matrimonio nel 1952 da parte della Sacra Rota. Nonostante ciò, per lungo tempo il grande Mike non si dimenticherà della Maresca – probabilmente suo primo grande amore.

Le donne di Mike: Annarita Torsello, la seconda moglie

Dopo alcuni anni, nel 1968, Mike convolò nuovamente a nozze, questa volta con la giornalista Annarita Torsello, soprannominata “la contestatrice” per il suo carattere deciso (e nel 1968 tutto sommato sembra emblematico dello spirito dei tempi). Il matrimonio, celebrato a Parigi, durò però appena due anni. Le tensioni personali e professionali emersero rapidamente, portando la coppia alla separazione nel 1970, proprio quando Mike iniziava a consolidare la sua carriera televisiva con programmi come l’iconico Rischiatutto.

Le donne di Mike: Daniela Zuccoli, la compagna della sua vita (e la madre dei suoi figli)

La vera stabilità per Mike arrivò con il suo terzo matrimonio, quello con Daniela Zuccoli, conosciuta a Capri nel 1971. Daniela, ex stilista e produttrice televisiva, divenne la sua compagna di vita. I due si sposarono a Londra nel 1972 e rimasero insieme fino alla morte improvvisa di Mike nel 2009. Dalla loro unione nacquero tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo. I due condivisero quasi 40 anni di matrimonio, durante i quali Daniela ricorda di essere stata “il bastone della sua vecchiaia”, confermando l’amore profondo che li legava.

I figli di Mike Bongiorno: cosa fanno oggi?

Michele, Nicolò e Leonardo hanno seguito, in parte, le orme paterne (seppur non davanti alle telecamere). Michele è diventato un produttore, Nicolò regista e sceneggiatore, mentre Leonardo ha intrapreso la carriera di imprenditore. I tre fratelli hanno lavorato anche all’interno della casa di produzione fondata dai genitori.