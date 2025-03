Gene Hackman e Betsy Arakawa: che cosa non torna sulla loro morte?

La recente scomparsa dell’attore Gene Hackman e di sua moglie, Betsy Arakawa, ha sollevato numerosi interrogativi e lasciato aspetti irrisolti. I coniugi sono stati trovati senza vita nella loro residenza di Santa Fe, Nuovo Messico, insieme a uno dei loro tre cani. Le circostanze del decesso presentano elementi che destano sospetti e richiedono ulteriori approfondimenti.

Le circostanze del ritrovamento

I corpi di Hackman, 95 anni, e Arakawa, 63 anni, sono stati scoperti in stanze separate della loro abitazione. L’attore è stato trovato vicino alla cucina, mentre la moglie era nel bagno, con un flacone di medicinali aperto accanto a lei e pillole sparse sul pavimento. Uno dei loro cani è stato trovato morto, mentre gli altri due erano ancora vivi. Le autorità hanno riferito che i corpi erano in stato di decomposizione, suggerendo che il decesso risalisse a diversi giorni prima del ritrovamento.

Assenza di segni evidenti di violenza

Secondo le dichiarazioni dello sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, non sono stati rilevati segni immediati di un atto criminale sui corpi. Tuttavia, data la natura insolita della scena, le autorità non escludono alcuna ipotesi e stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause esatte del decesso.

Ipotesi di avvelenamento da monossido di carbonio

Inizialmente si era ipotizzato un avvelenamento da monossido di carbonio, ma la polizia non ha trovato segni evidenti di una fuga di gas. I corpi di Betsy Arakawa, 63 anni, e Gene Hackman, 95 anni, erano in avanzato stato di decomposizione e scoperti in stanze diverse della casa, trovata aperta ma senza segni di effrazione. Non sono stati rilevati traumi né un biglietto che suggerisse un doppio suicidio, e l’abitazione appariva in ordine. La locale società del gas sta comunque assistendo nelle indagini.

Reazione della famiglia e delle figlie di Hackman

Le figlie di Hackman hanno espresso profonda tristezza per la perdita del padre e della matrigna attraverso un comunicato ufficiale. Tuttavia, alcuni osservatori hanno notato una certa discrepanza tra la gravità dell’evento e la relativa calma mostrata nelle dichiarazioni pubbliche, sollevando domande sulla dinamica familiare e su eventuali tensioni preesistenti.

Il nodo dell’eredità e il “Simultaneous Death Act”

La morte simultanea di entrambi i coniugi solleva questioni legali riguardanti l’eredità. Negli Stati Uniti, il “Uniform Simultaneous Death Act” è una legge adottata in molti stati per affrontare situazioni in cui due individui muoiono in circostanze che rendono difficile determinare chi sia deceduto per primo. Questa legge prevede che, in assenza di prove chiare sulla successione dei decessi, ciascun individuo sia considerato deceduto prima dell’altro, evitando così trasferimenti patrimoniali tra le due proprietà e semplificando il processo successorio.

Nel caso di Hackman e Arakawa, l’applicazione di questa legge potrebbe influenzare significativamente la distribuzione dei beni, specialmente se non esiste un testamento aggiornato o se vi sono disposizioni specifiche riguardanti la successione. Questo aggiunge un ulteriore livello di complessità alle indagini e alle procedure legali successive.