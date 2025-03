“È un fetish”: l’annuncio della star di Harry Potter che sbarca su OnlyFans

Jessie Cave lancia un OnlyFans per i suoi capelli: “Non è sessuale, ma un fetish”. Ecco perché lo fa e cosa offrirà.

Un nuovo nome si aggiunge alla lunga lista delle celebrità su OnlyFans, ma questa volta non dovremmo avere a che fare con contenuti espliciti. Jessie Cave, conosciuta per aver interpretato Lavanda Brown nella saga di Harry Potter, ha annunciato un progetto insolito che ha lasciato i fan sorpresi: un OnlyFans interamente dedicato ai suoi caratteristici capelli.

In un video su Instagram, l’attrice ha rivelato che offrirà ai suoi abbonati per sei dollari al mese contenuti “molto sensuali” collegati ai suoi lunghi capelli, specificando però che non si tratta di materiale esplicito. Il suo target? Una nicchia particolare, spesso dimenticata (ma non da Jessie Cave): chi ha un feticismo per i capelli.

“Sto aprendo un OnlyFans, ma non è sessuale” ha spiegato Cave durante una puntata del suo podcast Before We Break Up Again: “È un fetish. Fetish non significa necessariamente qualcosa di sessuale”.

Ma perché questa scelta? Sul suo Substack, Cave – che è madre di quattro figli – ha raccontato di voler tentare questa esperienza per un anno con un obiettivo preciso: “Mettere in sicurezza la casa, sistemare la carta da parati, costruire un nuovo tetto… e non avere più debiti”. Ha anche aggiunto che questo progetto rappresenta per lei una forma di empowerment (avrebbe mai potuto dire che lo fa solo per i soldi?) e un modo per sfidare l’immagine (sino ad oggi abbastanza puritana) che il pubblico ha di lei: “Sento come se stessi facendo qualcosa di proibito, qualcosa di un po’ sbagliato. Mi piace”.

La Cave, classe ’87, ha debuttato nel franchise nel 2009 in Harry Potter e il Principe Mezzosangue (ottenendo il ruolo al termine di un casting con altre 7000 candidate) e ha ripreso il ruolo nei film successivi, ha anche lavorato in altri prodotti culturali come Black Mirror, Industry e Grandi Speranze.

Celebrità su OnlyFans: i precedenti di Lily Allen e Drea de Matteo

OnlyFans continua a essere una piattaforma popolare tra gli artisti in cerca di nuove / ulteriori fonti di reddito. Lily Allen, ad esempio, ha rivelato che il suo account dedicato alle foto dei suoi piedi le frutta più di quanto guadagni con otto milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Anche Drea de Matteo, famosa per il suo ruolo ne I Soprano, ha dichiarato di aver salvato la sua casa dal pignoramento grazie a OnlyFans:

“OnlyFans ha salvato la mia vita, al 100%” ha detto l’attrice italo-americana al DailyMail: “Non posso credere di dirlo, ma è la verità”.

L’annuncio di Cave ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan. Riuscirà a replicare il successo delle colleghe del mondo dello spettacolo appena citate?