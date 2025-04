Addio ad Andrea Savorelli, giovane attore de Il Paradiso delle signore: 5 curiosità su di lui

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa improvvisa di Andrea Savorelli, giovane attore trentenne noto al grande pubblico per aver interpretato Pietro Conti nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. La notizia della sua morte, avvenuta circa un mese fa, è stata confermata solo ora dalla sorella Alessandra, con un commovente post su Instagram: «Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia».

Qui alcune curiosità per ricordarlo:

1.Un attore per caso (ma con talento vero)

Non tutti sanno che Andrea aveva cominciato quasi per gioco: studiava tutt’altro prima di buttarsi nel mondo della recitazione. La passione, però, lo ha travolto. Aveva studiato in una scuola di teatro YD’Actors – Yvonne D’Abbraccio Studio – a Roma

2.Aveva studiato psicologia: Savorelli che dopo il liceo aveva provato a studiare psicologia all’Università.