Alla scoperta della vita privata di Veronica Gentili, giornalista Mediaset in rapida ascesa. È spostata / fidanzata? Ha figli?

Veronica Gentili è un volto molto conosciuto del giornalismo italiano ed è considerabile a tutti gli effetti una delle giornaliste televisive in più rapida ascesa in terra tricolore: dopo aver condotto Le Iene, si appresta al salto di qualità mainstream definitivo, con la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Roma il 9 luglio 1982, ha alle spalle una formazione artistica: diplomatasi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica nel 2006, ha un background artistico che le permette di essere a suo agio davanti alle telecamere e in effetti, andando a vedere le sue esperienze passate, per anni si è disimpegnata come attrice e regista. Almeno fino al 2013, quando inizia una lunga e fruttuosa collaborazione con Il Fatto Quotidiano, fino a quando nel 2015 è diventata giornalista pubblicista.

Contemporaneamente inizia ad apparire in televisione, dapprima come ospite fissa di talk show come Coffee Break, La Gabbia e L’Aria che Tira, per poi approdare come conduttrice a Mediaset, prendendo il timone di programmi come Stasera Italia e Controcorrente, prima dell’approdo già citato alla guida de Le Iene al posto di un sex symbol come Belen Rodriguez.

La vita privata di Veronica Gentili: la giornalista è fidanzata / sposata?

Ma non siamo qui per parlare della sua carriera, della quale abbiamo già scritto e sulla quale torneremo eventualmente in seguito.

Vogliamo piuttosto parlare della sua vita sentimentale, giacché è un personaggio pubblico ed è pure una bella donna (non sarebbe sicuramente stata scelta per condurre programmi come Le Iene e L’Isola dei Famosi, dove alla bravura le conduttrici hanno sempre abbinato un discreto appeal): nonostante sia spesso sotto i riflettori, Veronica Gentili è molto riservata ma sappiamo che da anni è legata a Massimo Galimberti, in una relazione stabile e lontana dai clamori del gossip.

Galimberti, professionista nel campo della cultura e dell’audiovisivo, ha un percorso solido come docente universitario a Roma Tre, sceneggiatore, story editor e consulente editoriale per vari progetti televisivi e cinematografici.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha descritto il compagno come “fantastico”, raccontando come sia lui a occuparsi spesso della spesa e della cucina. Tuttavia, nonostante la lunga convivenza, né il matrimonio né l’arrivo di figli sembrano essere tra le loro priorità, preferendo vivere il presente senza pressioni.

Come ogni coppia, non mancano piccole discussioni, principalmente legate alla gestione del telecomando (e come potrebbe essere il contrario, in una coppia legata a doppio filo all’industria culturale?): Veronica predilige i programmi di attualità e intrattenimento, mentre Massimo è appassionato di cinema e serie TV. Il compromesso? Prima la televisione generalista, poi spazio ai film.

Spazio quindi al gossip più gretto: nel tempo, sono emersi alcuni pettegolezzi su un presunto flirt tra Veronica Gentili e Marco Travaglio, suo ex mentore ai tempi del Fatto Quotidiano. Le voci nacquero da un innocente scambio di saluti immortalato da alcuni fotografi, ma non ci furono mai conferme concrete. Anzi, col tempo questi rumor si sono affievoliti fino a svanire completamente: tra la Gentili e Travaglio non c’è mai stato niente.

Anzi, lei stessa al Corriere ha commentato così lo scatto rubato (che potete vedere qui sopra):

Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…

(Post pubblicato il 7 settembre 2021 da Sara Fonte, editato e ripubblicato dalla redazione il 28 aprile 2025)