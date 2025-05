David di Donatello 2025: come funziona la celebrazione?

Il 7 maggio 2025 si accende la 70ª edizione dei David di Donatello in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà. I conduttori dell’evento saranno Elena Sofia Ricci e Mika, pronti a celebrare l’eccellenza del cinema italiano assieme a ospiti prestigiosi, musica dal vivo e momenti di grande spettacolo. La cerimonia sarà visibile anche in 4K su Rai4K e in streaming su RaiPlay, che offrirà contenuti esclusivi e on demand.

I premi assegnati saranno ventisei, tra cui il David per il miglior film, la miglior regia, gli attori protagonisti e non, la sceneggiatura, la fotografia e il montaggio. Oltre a questi, saranno consegnati anche riconoscimenti al miglior film internazionale, al miglior documentario – intitolato a Cecilia Mangini – al miglior cortometraggio e al David Giovani, votato da studenti delle scuole superiori. Il David dello Spettatore, infine, andrà al film italiano che ha registrato il maggiore afflusso di pubblico al cinema.

Grande attesa per i premi speciali: Timothée Chalamet e Ornella Muti riceveranno il David Speciale, mentre il regista Pupi Avati sarà omaggiato con il David alla Carriera. Un riconoscimento celebrativo, il Cinecittà-David 70, andrà invece a Giuseppe Tornatore, simbolo del cinema italiano nel mondo.

Tra i film favoriti spiccano “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre e “Parthenope” di Paolo Sorrentino, entrambi con 15 candidature. Seguono “L’arte della gioia” di Valeria Golino e “Vermiglio” di Maura Delpero, con 14 nomination, mentre “Gloria!” di Margherita Vicario, al suo esordio dietro la macchina da presa, ne conquista 9.

Riccardo Cocciante, sarà ospite della serata che intonerà la canzone “Era già tutto previsto”, scelta da Sorrentino per la colonna sonora di Parthenope, diventando virale su Spotify. La sua presenza alla cerimonia anticipa due grandi eventi musicali: l’Arena di Verona il 13 maggio e Piazza del Plebiscito a Napoli il 22 settembre.

Dietro i premi c’è il lavoro di diverse commissioni e giurie, composte da professionisti del settore e da una platea selezionata di giovani, che garantiscono una valutazione ampia e rappresentativa. I David di Donatello, anche quest’anno, confermano il loro ruolo centrale nel riconoscere la qualità, la creatività e il valore culturale del cinema italiano.