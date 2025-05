Ecco chi è Daniele Doria, vincitore di Amici 2025: età, carriera e vita privata

Nella serata di domenica 18 maggio 2025, Daniele Doria ha trionfato nella ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistando il pubblico e i giudici con la sua passione e talento.

Daniele è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Fin da piccolo ha mostrato una forte passione per la danza, iniziando a ballare all’età di cinque anni grazie al supporto dei genitori e del nonno. A 13 anni si è trasferito a Roma per frequentare l’Art Village, un’accademia di danza dove ha perfezionato le sue abilità. Nel 2023 ha arricchito la sua formazione con un’esperienza a Los Angeles, approfondendo diversi stili di danza.

Durante il suo percorso ad Amici, Daniele ha affrontato un grave infortunio che lo ha costretto a uno stop di un mese nel pieno della gara. Nonostante ciò, ha saputo rialzarsi con grande forza, dimostrando una crescita artistica e personale notevole.

Daniele è stato seguito dalla professoressa Alessandra Celentano, che ha creduto in lui fin dall’inizio. La loro collaborazione è stata fondamentale per la sua crescita, con l’insegnante che lo ha sostenuto anche nei momenti più difficili.

Nella finale, Daniele ha superato TrigNO, vincitore della categoria canto, grazie al televoto del pubblico. Le sue esibizioni, tra cui coreografie su “La genesi del tuo colore” e “L’albero delle noci”, hanno emozionato e convinto il pubblico a casa.

La sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto, poiché Daniele è una persona molto riservata. Infatti, sui social il ballerino non ha mai condiviso foto di una ipotetica fidanzata, ma soltanto della sua passione per la danza. Negli scatti pubblicati emergono i suoi grandi impegni lavorativi, tra cui uno stage a Los Angeles.