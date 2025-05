Insegno prova la battuta “ironica” su Sinner e scivola sulla buccia di banana

Pino Insegno sta per tornare con Reazione a Catena, quiz show estivo su Rai 1 che partirà l’ 8 giugno in prima serata. Lo ha annunciato il conduttore in una conferenza stampa di presentazione. Durante questa presentazione, però, Insegno si è lasciato andare in una battuta su Jannik Sinner, impegnato al Roland Garros lo stesso giorno della messa in onda dello show.

“Andavamo in diretta contro la partita, contro la finale di salto in alto, contro la finale di Coppa Davis e gli ascolti” ha esordito così il presentatore. “Speriamo non vinca. Non è che se non fa una finale (una!) crolla il mondo… Gli auguro un raffreddore, niente di più” ha infine aggiunto Insegno, creando il gelo in sala conferenza.

A quel punto, si è scatenato anche il web con una serie di commenti contro il conduttore per quella battuta, che poi si è rivelata una buccia di banana.

“Le battute di Insegno le risate proprio” ha commentato qualcuno, postando il video dell’accaduto su X.

"Le battute di Pino Insegno. Le risate proprio."

E qualcun altro ancora:

"Aiuto ma Pino Insegno è Top10 persone più merdose che abbiamo in Italia in questo momento"

Però, c’è anche chi lo ha difeso: “Pino Insegno ha fatto una battuta. Venuta male? Forse. Evitabile? Certamente. Suicida? Sicuro. Ma pur sempre una battuta. Le reazioni da fondamentalisti islamici che sto leggendo sono inquietanti. Ps: Fiorello a Sanremo augurò il flop al successore dell’anno dopo. Non fu fucilato”.

Pino Insegno ha fatto una battuta. Venuta male? Forse. Evitabile? Certamente. Suicida? Sicuro.

Ma pur sempre una battuta. Le reazioni da fondamentalisti islamici che sto leggendo sono inquietanti.

Ps: Fiorello a Sanremo augurò il flop al successore dell’anno dopo. Non fu fucilato — Massimo Falcioni (@falcions85) May 24, 2025

Insegno ha ragione su una cosa: la polemica si crea facilmente. E in Italia, dove ogni sportivo diventa un semidio (finché non perde), è pericoloso anche solo suggerire che forse potremmo parlare anche d’altro in tv.

Ma se l’ironia oggi è sotto processo, allora meglio riderci su. Anche se con il naso chiuso.