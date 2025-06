Enrico Mentana dice addio a TGLa7? Le ultime news

Enrico Mentana potrebbe lasciare Tg La7? Queste sono le ultime voci che impazzano sui social, nate da un post su Instagram. Infatti, proprio ieri, il giornalista aveva scritto: “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TGLA7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del TG5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al TG1. Tutti affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. “. Parole che avrebbero fatto pensare ad un addio, ma è lo stesso direttore del telegiornale a chiarire subito il fraintendimento.

“Non scomparirò! Non ho mai detto che vado da un’altra parte” ha poi spiegato Mentana. “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”, ha scritto, sottolineando l’importanza di questo traguardo e della squadra che lo ha accompagnato nel tempo.

Il direttore ha voluto anche ringraziare chi lo ha sostenuto e non ha mancato di rivolgersi con ironia e “blastate” anche a chi lo critica: “Grazie a tutti quelli che hanno commentato, in bene o in male. Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore sapervi così inutilmente livorosi)”.

Mentana ha infine concluso in modo netto: “Visto il clamore suscitato, anche tra amici e colleghi: non ho mai scritto o detto che me ne vado altrove”.

Nessun addio, quindi: Enrico Mentana rimane al timone del TGLa7, fedele al suo stile diretto e alla sua visione del giornalismo, che lo rendono ancora oggi uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva italiana.