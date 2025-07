Che fine hanno fatto i vecchi protagonisti di Temptation Island?

L’estate televisiva ha il successo conclamato con Temptation Island, reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ma che fine hanno fatto i protagonisti delle edizioni precedenti? Chi ha preso una strada diversa da quella della tv, cambiando professione o annunciare l’arrivo di un figlio e chi ha continuato a lavorare sotto i riflettori.

Tra i partecipanti del programma emerge la storia di Giada Giovanelli e Francesco Branco, della quinta edizione: hanno annunciato di aspettare un bambino, un evento inatteso ma accolto con gioia dopo un passato difficile.

Anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno deciso di fare un passo avanti nella loro vita insieme: dopo la fine del reality hanno acquistato casa, condividendo sui social la preparazione del matrimonio e confermando un percorso sentimentale consolidato.

Tra le coppie più discusse dello show, troviamo Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti (2021): dopo aver lasciato Temptation Island separati, oggi Tommaso è stato ripreso insieme a una nuova fidanzata dal profilo molto simile alla sua ex, mentre Valentina ha scelto una strada diversa, lontana dalla televisione.

Anche le storie sentimentali nate tra partecipanti e tentatori hanno avuto sviluppi diversi: Vittoria Bricarello, ha intrapreso una relazione con il tentatore Simone Dell’Agnello, mentre il fidanzato (ormai ex) Alex Petri ha ribadito di non rivedere più la tentatrice con cui era in confidenza.

Tra i volti più attivi sui social troviamo Jenny Guardiano: dopo tematiche relazionali difficili, ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Dubai e avviato un’attività nel settore immobiliare, affittando appartamenti di lusso su Airb nb . I suoi rapporti con Tony Renda rimangono tesi, come si può leggere nei loro commenti drastici sui social tra tensioni e smentite.

Un altro ex volto del programma, Antonio Maietta, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sull’esperienza nel villaggio delle tentazioni e sul suo rapporto passato con Titti Scialò, ribadendo di non voler cambiare nulla della propria esperienza televisiva.

Non mancano percorsi verso altri celebri reality o ruoli nel mondo dello spettacolo. Manuel Maura è diventato influencer e ha manifestato interesse a partecipare al Grande Fratello, mentre Romina Pierdomenico ha lavorato in tv e radio grazie alla popolarità ottenuta come tentatrice, conducendo su ?Radio 105 e partecipando a varietà come La sai l’ultima?

Infine, citando il mondo dei famosi, Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli sul villaggio VIP del 2019, prosegue la sua carriera nel cinema, teatro e doppiaggio; oggi è in coppia con la modella Elisa D’Ospina, che l’ha resa madre di Niccolò.