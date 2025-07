Un tradimento smascherato al concerto dei Coldplay? Il presunto scandalo coinvolge il CEO di Astronomer (ed esce una presunta risposta)

Un video girato durante il concerto dei Coldplay diventa virale: il CEO di una famosa società tecnologica coinvolto in un presunto tradimento.

Durante una recente esibizione dei Coldplay a Boston, un momento ripreso dalle telecamere durante lo show è diventato rapidamente virale, coinvolgendo inaspettatamente due figure di rilievo di una nota azienda tech. Ed è tutta colpa del frontman della band, Chris Martin, che commentava le immagini dei presenti proiettate sui maxi-schermi del concerto.

Mentre la telecamera si muoveva tra il pubblico, si è soffermata su un uomo e una donna abbracciati e gaudenti, che si muovevano insieme seguendo il ritmo della musica. All’apparenza un momento tenero, ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei presenti, di Chris Martin – e in seguito di milioni di utenti online. Non appena si sono accorti di essere inquadrati, i due si sono immediatamente separati, voltandosi in direzioni opposte e cercando di sottrarsi allo sguardo delle telecamere. Affianco ai due, una donna con un visibile sorriso nervoso sul volto, divenuto d’un tatto paonazzo (ed è come se potessimo leggere nel suo pensiero: “Caz**”).

Chris Martin, osservando la scena dal palco, ha messo il carico, commentando con tono ironico: “Oh, guardate questi due. O stanno avendo una relazione, oppure sono solo molto timidi”.

Nel giro di poche ore, l’episodio è diventato virale sui social, dove molti utenti hanno iniziato a cercare informazioni sull’identità dei protagonisti. In base a quanto scritto su X (ex Twitter), alcuni sostengono che si tratti di Andy Byron, CEO della società tecnologica Astronomer, e di Kristin Cabot, Chief People Officer della stessa azienda.

Byron, secondo quanto riportato da fonti pubbliche, è sposato, mentre Cabot è divorziata — ma non è chiaro se si sia risposata. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, né ha confermato o smentito la propria presenza al concerto.

In seguito, a infiammare ulteriormente la polemica è comparsa online una dichiarazione attribuita a Byron, nella quale si affrontava il presunto scandalo con toni riflessivi:

“Voglio riconoscere il momento che sta circolando online e la delusione che ha causato. Voglio anche esprimere quanto sia preoccupante che quello che doveva essere un momento privato sia diventato pubblico senza il mio consenso. Rispetto artisti e intrattenitori, ma spero che tutti possiamo riflettere più profondamente sull’impatto di trasformare la vita altrui in uno spettacolo”. Dichiarazioni che hanno per altro scatenato le ironie degli utenti (si può pensare che ad un concerto si sia in un contesto privato?) prima che emergesse la verità – giacché la presunta dichiarazione è stata smentita ufficialmente da Taylor Jones, portavoce di Astronomer, a Men’s Journal.

Non sappiamo se arriverà una presa di posizione da parte dei protagonisti dell’imbarazzante video. Ciò che è certo è che se volete tradire (non è il caso di farlo, ma se proprio volete…) non fatelo ad un concerto, tantomeno dei Coldplay.

Unica presa di posizione ufficiale (sebbene silente) è quella della moglie del CEO, Megan Kerrigan. Come riportato da Fanpage: “quando il video del marito abbracciato con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot è diventato virale, i curiosi del web hanno rapidamente rintracciato il profilo di Megan, che fino a quel momento includeva orgogliosamente il cognome acquisito con il matrimonio. Ebbene poco dopo la donna ha eliminato il cognome del marito”.

Più che qualsiasi comunicato stampa, più che qualsiasi dichiarazione pubblica – così davanti al mondo intero Megan Kerrigan ha voluto fatto sapere che il matrimonio con Andy Byron è finito.