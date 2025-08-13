Marty Supreme, nuovo film con Timothée Chalamet: cosa sappiamo

Dietro il luccichio di New York anni ’50, c’è una pallina bianca che rimbalza a velocità supersonica. E c’è Marty Mauser, il nuovo personaggio che Timothée Chalamet porta in vita nel film Marty Supreme, scritto e diretto da Josh Safdie. A24 ha diffuso il trailer della pellicola tanto attesa dedicata al giovane campione di ping pong.

La vera storia dietro Marty

Il film prende spunto – con molte libertà – dalla vita del vero Marty Reisman, asso del tennistavolo scomparso nel 2012. Reisman trasformò uno sport di nicchia in una piccola leggenda urbana grazie al suo stile eccentrico, parlandina da intrattenitore e carriera da cinque medaglie. Safdie reinterpreta la figura in chiave più romanzata, trasformandolo in “un ragazzo con un sogno che nessuno rispetta” pronto a sacrificare tutto per vincere.

Un cast insolito e scintillante

Oltre a Chalamet, troviamo Gwyneth Paltrow nei panni di una diva del cinema che diventa la sua amante durante le trasferte, Fran Drescher come madre iper-protettiva, Tyler, the Creator in un ruolo ancora misterioso, e persino il regista Abel Ferrara e il mago Penn Jillette. Una formazione da film corale, più vicina a un’avventura folle che a una biografia sportiva classica.

Stile e ispirazioni

A differenza dei lavori precedenti dei fratelli Safdie, famosi per la tensione frenetica e l’ansia palpabile (Good Time, Diamanti grezzi), il trailer di Marty Supreme mostra un approccio più classico, quasi da cinema sportivo d’epoca. Le partite di ping pong sono coreografate come veri scontri epici, con una cura ossessiva per i dettagli. Chalamet, racconta il direttore della fotografia Darius Khondji, “si è allenato per mesi per sembrare un professionista”.

Marty Supreme, con un budget di circa 90 milioni di dollari, è uno dei progetti più costosi di A24. Safdie lo ha definito un “colpo di testa artistico”: un film che non vuole solo raccontare una storia sportiva, ma anche catturare l’energia, l’ego e le contraddizioni della New York anni ’50.

Quando lo vedremo

L’uscita ufficiale è fissata per il 25 dicembre, ma circolano voci di un’anteprima segreta al New York Film Festival. Fino ad allora, resta la curiosità di capire se Marty Supreme sarà il film che consacrerà Chalamet anche nel cinema sportivo… o una pazzia visionaria degna della leggenda che l’ha ispirato.