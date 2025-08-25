Come è morta Verónica Echegui, giovane attrice più amate del cinema spagnolo?

Il 24 agosto 2025, all’età di 42 anni, si è spenta a Madrid Verónica Echegui, attrice tra le più versatili e amate del cinema spagnolo. Il cancro, malattia contro il quale l’attrice combatteva da tempo è stato fatale per lei. Una patologia che aveva scelto di affrontare in silenzio, lontano dai riflettori e dalla cronaca, con la stessa discrezione che ha spesso caratterizzato il suo percorso personale.

La sua scomparsa ha colto di sorpresa il pubblico e molti colleghi: pochi, persino nell’ambiente cinematografico, erano a conoscenza della sua condizione. Una scelta controcorrente quella di Veronica, in un’epoca in cui la fragilità privata viene spesso esposta, condivisa e trasformata in racconto pubblico. Non si trattava di negare la malattia, ma di custodirla come parte intima della vita, da non ridurre a spettacolo.

Questa riservatezza è in continuità con il suo modo di intendere la recitazione: un’arte fatta di sincerità e coraggio, mai di clamore inutile. Nei suoi ruoli, Echegui aveva spesso interpretato figure forti, ribelli, donne che affrontavano la vita a viso aperto. In Yo soy la Juani (2006) incarnava il desiderio di riscatto di una ragazza di periferia; in El patio de mi cárcel (2008) raccontava la durezza del carcere femminile; con Tótem loba, il cortometraggio da lei scritto e diretto premiato con il Goya nel 2022, aveva saputo intrecciare fiaba e denuncia sociale sul tema della violenza di genere. Persino nella leggerezza pop di Ballo, Ballo (2020), musical sulle canzoni di Raffaella Carrà, aveva lasciato emergere quella capacità di interpretare con ironia senza mai svuotare i personaggi di profondità.

Il contrasto tra la vitalità dei suoi personaggi e la battaglia personale tenuta nascosta getta oggi una luce ancora più intensa sulla sua figura. Non ha voluto essere ricordata come “malata”, ma come attrice, regista, compagna di lavoro e di vita. E forse, in questa decisione di silenzio che si manifesta il suo ultimo, grande atto di coraggio: lasciare che il pubblico custodisca l’immagine luminosa di una donna capace di vivere e creare senza cedere al clamore.

La sua morte non cancella, ma anzi amplifica, il segno lasciato in vent’anni di carriera. Echegui ha dimostrato che anche il dolore può essere affrontato con dignità, e che la vera forza, a volte, si esprime proprio nella capacità di restare in silenzio.