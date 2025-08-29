Martina Nasoni: come sta l’ex gieffina dopo il trapianto di cuore?

Martina Nasoni, 27 anni, ternana e vincitrice del Grande Fratello 16, ha affrontato nei giorni scorsi l’intervento più importante della sua vita: un trapianto di cuore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento nazionale per le cardiomiopatie.

La giovane conviveva da tempo con una cardiomiopatia ereditaria, la stessa malattia che aveva colpito sua madre. Dopo un lungo percorso di cure e attese, è arrivato il momento decisivo per lei: un cuore nuovo, che le permette di guardare al futuro con speranza.

Subito dopo l’operazione, Martina ha affidato ai social un messaggio carico di emozione e gratitudine. «In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita – ha scritto –. Voglio ringraziare tutta l’équipe di medici del Papa Giovanni che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore, uomini e donne che hanno reso possibile il miracolo con mani espere e cuori immensi. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte».

La ragazza ha rivolto un pensiero speciale anche agli infermieri che l’hanno assistita durante le ore più delicate del post-operatorio: «Federica, Alice e Davide hanno vegliato su ogni mio respiro, asciugato paure e tradotto silenzi. Io a tutti voi devo la mia rinascita».

Ma le parole più intense sono state dedicate al donatore, la cui scelta di generosità ha permesso a Martina di vivere ancora: «Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio, una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto».

Il messaggio della giovane è diventato anche un appello alla donazione di organi: «Non lasciamo che l’egoismo spenga questa possibilità. Aderire alla donazione significa regalare vita. Io oggi vivo perché qualcuno ha avuto il coraggio di farlo».

Oggi Martina si trova ancora in reparto per affrontare il decorso post-operatorio. Il cammino è lungo, ma lei stessa racconta di sentirsi circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e dei tanti che la sostengono a distanza. «Il percorso è ancora lungo – ha scritto – ma voi tutti, con il vostro bene, state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente».

Un cuore nuovo, dunque, ma anche una nuova consapevolezza: quella di una giovane donna che ha varcato la soglia più fragile della vita e che ora riparte con una forza diversa, fatta di riconoscenza e speranza.