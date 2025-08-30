Eminem, Rihanna, Dr. Dre e Snoop Dogg insieme in tour? La verità dietro il poster virale di “One Last Ride”

Il presunto tour mondiale con Eminem, Rihanna, Dr. Dre e Snoop Dogg è una fake news. Ecco come è nata e cosa c’è dietro al poster virale.

Nei giorni scorsi un post su Facebook ha scatenato l’entusiasmo dei fan della musica hip-hop e R&B. Secondo quanto riportato, alcune delle icone del genere – Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent e Rihanna – avrebbero annunciato un tour mondiale nel 2026 dal titolo One Last Ride. La promessa? Riaccendere la cosiddetta “età dell’oro” del rap e dell’R&B (se non proprio “età dell’oro”, comunque anni molto importanti – a cavallo tra fine scorso e inizio nuovo millennio) con una serie di concerti indimenticabili.

Il primo post, corredato da un’immagine che imitava in tutto e per tutto la grafica promozionale ufficiale, ha rapidamente raggiunto cifre impressionanti con decine di migliaia di reazioni, condivisioni e commenti. In fondo al messaggio compariva anche un link a un sito, USnow, che parlava di un tour con tappe in 30 città tra Nord America, Europa, Asia e Australia, con i biglietti in vendita dal mese successivo e parte degli incassi destinata a programmi di educazione musicale nelle comunità meno privilegiate.

La didascalia recitava:

“Hip-hop and R&B icons Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, and Rihanna have announced the 2026 world tour ‘ONE LAST RIDE.’ This powerhouse reunion promises to reignite the golden era of rap and R&B…”

Una notizia che, se fosse stata vera, avrebbe rappresentato uno degli eventi più attesi e seguiti di sempre nel panorama musicale.

Se fosse stata vera, per l’appunto…

One las ride, una bufala generata con l’AI

Nessuno degli artisti citati ha infatti mai annunciato un tour del genere. Il contenuto è il frutto di un’IA e la fake è stata diffusa da una pagina chiamata Marshall Matters, fan account dedicato a Eminem, che già in passato aveva condiviso notizie inventate con immagini create tramite intelligenza artificiale.

Non è d’altra parte la prima volta che sui social circolano locandine di concerti inesistenti: negli ultimi mesi poster simili, sempre legati al titolo One Last Ride, hanno coinvolto nomi come Dolly Parton, Reba McEntire, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Jon Bon Jovi e Patti Scialfa, diventando rapidamente virali e confondendo migliaia di utenti. (Lo stesso è accaduto con alcuni sequel di film, mai effettivamente programmati).

La diffusione di contenuti generati dall’IA sta complicando la distinzione tra realtà e invenzione. Nel caso del presunto tour con Eminem e compagni, la combinazione di nomi altisonanti, grafica accattivante e dettagli apparentemente credibili (numero di tappe, destinazione degli incassi, data di apertura della vendita) ha reso la bufala particolarmente convincente.

Cosa fare? Da utenti smaliziati quali ormai siamo, facciamo le ricerche del caso, verificando sempre le fonti ufficiali prima di condividere o acquistare biglietti.

Eminem e il documentario Stans (questo, sì, vero)

Mentre la rete discute del falso tour, Eminem è realmente protagonista di un altro progetto: il documentario Stans, presentato a giugno 2025 e destinato ad essere distribuito ad agosto nelle sale AMC negli Stati Uniti, prima di arrivare su Paramount+. Il film, diretto da Steven Leckart, ripercorre il rapporto tra il rapper e i suoi fan, alternando interviste intime, ricostruzioni stilizzate e materiali d’archivio.

Secondo l’Houston Chronicle, il documentario rappresenta “un ritratto originale del percorso di Eminem attraverso la lente dei fan”, pur lasciando volutamente intatto parte del suo alone di mistero.