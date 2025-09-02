Kim Novak, dove vive e cosa fa l’antidiva che abbandonò Hollywood?

Kim Novak, 92 anni, è apparsa in pubblico dopo anni lontano dai riflettori. Infatti, l’attrice ora vincitrice del Leone d’Oro a Venezia 2025, aveva un passato da “nuova Marilyn”, etichetta che non ha mai amato. Infatti, fu definita “antidiva” perché da l’indimenticabile protagonista di La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, trascorse gran parte della sua esistenza cercando di allontanarsi dai riflettori di Hollywood.

Oggi Kim Novak vive in Oregon, in una grande proprietà immersa nella natura. L’attrice, infatti, trascorre le sue giornate tra i cavalli e gli animali a cui è profondamente legata. Questa scelta non è stata un semplice capriccio da diva in pensione, ma il risultato di un bisogno autentico di serenità, dopo anni di pressioni mediatiche e ansie personali. “A Hollywood mi sentivo una pedina, non me stessa”, ha dichiarato in più interviste. Anche la sua manager Sue Cameron, ha affermato su di lei: “Ha rifiutato un milione di dollari per scrivere la sua autobiografia 25 anni fa. Perché volevano tutti i segreti di Hollywood, e lei ha detto: ‘No, non sono fatta così, non lo farò'”.

La sua vera passione è diventata la pittura. Kim dipinge da decenni, soprattutto a olio e ad acquerello: paesaggi, nature evocative e ritratti che spesso riflettono i suoi stati d’animo. Per lei l’arte è stata una forma di terapia, un modo per affrontare periodi di panico e depressione. Le sue opere sono state esposte in gallerie e mostre, accolte con curiosità e rispetto: un percorso creativo che ha sancito la sua metamorfosi da attrice a pittrice.

Accanto a lei, dal 1976, c’è il marito Robert Malloy, veterinario ed ex istruttore di equitazione. Condivide con lui una vita discreta, scandita dalla quotidianità e dai piccoli gesti, lontana dalle cronache mondane. Questa stabilità ha rappresentato il contrappunto perfetto alle turbolenze del suo periodo hollywoodiano.

Le apparizioni pubbliche di Kim Novak sono rarissime. Una delle più memorabili è stata agli Oscar 2014, quando tornò sul palco dopo decenni di assenza: un’apparizione che colpì il pubblico per la sua fragilità ma anche per l’aura intatta di star senza tempo.

Oggi, a novant’anni compiuti, Kim Novak è l’immagine stessa della diva riluttante: un’icona che ha scelto di vivere “dietro le quinte”, in armonia con la natura e con i suoi quadri. Forse il suo ruolo più autentico non è mai stato quello scritto da Hitchcock o dagli Studios, ma quello che lei stessa ha dipinto con i colori della libertà.