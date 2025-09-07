Chi è Alexandra Korotkaia, Madre Natura della nona stagione di Ciao Darwin (quinta puntata)

Chi è Alexandra Korotkaia, modella russa che ha partecipato con il ruolo di Madre Natura nella nona stagione di Ciao Darwin? Scopri la sua carriera e la sua vita privata

Sabato 6 settembre 2025 è andato in onda la puntata in replica di Ciao Darwin 9, in cui si schierano Eleganti contro i Tamarri. In questo quinto appuntamento del celebre programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Aleksandra Korotkaia ha ricoperto il ruolo di Madre Natura, portando un tocco di eleganza e fascino allo show. La sua presenza scenica e la sua bellezza hanno catturato l’attenzione del pubblico, consolidando il suo status di icona nel mondo della moda e della televisione italiana.

Chi è Aleksandra Korotkaia?

Aleksandra è nata nel 1996 in Russia ed è una modella di 1,80 m di altezza, con occhi tra il blu e il verde e capelli castani. Il suo fisico slanciato e le sue misure perfette (80-60-90) le hanno permesso di affermarsi nel mondo della moda. È conosciuta nel mondo dei social con il nome “dyagilevaaaa”, in cui condivide spesso scatti delle sue esperienze di viaggio e momenti di vita quotidiana. In particolare, il suo legame con la madre è evidente attraverso le foto condivise sui social, dove le due appaiono molto unite. Nonostante la sua popolarità, Aleksandra mantiene una vita privata piuttosto riservata, senza apparire spesso in compagnia di uomini o donne che possano essere identificati come suoi partner romantici.

Curiosità: vita privata e gossip

Aleksandra ha studiato e lavorato sia in Russia che in Italia, divisa tra Mosca e Milano. Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, è anche una grande appassionata di viaggi, come dimostrano i suoi numerosi scatti su Instagram e TikTok, dove racconta le sue avventure in giro per il mondo. Nonostante la sua presenza sui social, mantiene una certa discrezione riguardo alla sua vita sentimentale. Non ci sono informazioni ufficiali su una relazione attuale, ma in passato è stata associata a Filip Warchal, un personal trainer di origini polacche.

In sintesi, Aleksandra Korotkaia è una modella russa che ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e il un fascino unico. La sua partecipazione a Ciao Darwin 9 ha ulteriormente consolidato la sua popolarità, rendendola una delle figure più amate dell’ultima edizione del programma.