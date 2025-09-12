E’ scomparso Francesco Trapani, Ceo di Bulgari: chi raccoglierà l’eredità?

Si è spento nella sua abitazione a Roma, all’età di 68 anni, Francesco Trapani, ex amministratore delegato di Bulgari e protagonista indiscusso della trasformazione della maison italiana in un gigante globale del lusso. Da tempo combatteva contro una malattia, che aveva deciso di affrontare con riserbo, circondato solo dall’affetto della sua famiglia.

Trapani guidò Bulgari per oltre trent’anni, entrando giovanissimo nell’azienda di famiglia e trasformandola da realtà artigianale in marchio di portata internazionale. Sotto la sua guida, la maison non si limitò solo ai gioielli: ampliò orologi, pelletteria, profumi e persino l’ospitalità di lusso, con l’apertura dei Bulgari Hotels & Resorts. Il suo talento stava nel coniugare visione imprenditoriale e rispetto per la tradizione, equilibrio raro nel mondo del lusso.

La sua capacità di innovare senza snaturare l’identità del marchio è diventata un modello nel tempo. Infatti, tra le tappe che dimostrano la sua lungimiranza ci sono: la quotazione in Borsa del 1995, la gestione della famiglia come azionista di controllo e infine, la vendita a LVMH nel 2011. Trapani non era solo un manager: era un custode della storia della maison e al tempo stesso, un architetto del suo futuro globale.

Ma l’eredità di Trapani non si misura solo in termini di numeri e strategie aziendali. Il suo lascito comprende anche la famiglia, oggi parte integrante della sua storia: la moglie Lorenza de Liechtenstein e i quattro figli – Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra. È naturale chiedersi se qualcuno di loro seguirà le orme paterne, portando avanti la sua visione di equilibrio tra tradizione e innovazione, o se il futuro sarà affidato a nuove figure del lusso italiano e internazionale.

Il destino di Bulgari e più in generale, del lusso italiano, dipende da leader capaci di affrontare sfide globali senza perdere il senso della storia e dell’identità culturale. Giovani dirigenti, eredi di imprese familiari o manager provenienti da altri settori del lusso avranno ora un modello da seguire: quello di chi ha saputo trasformare un’azienda mantenendo l’anima del marchio intatta.

Francesco Trapani lascia un’eredità che va oltre la gestione aziendale: lascia un approccio alla leadership, una filosofia che intreccia innovazione, tradizione e coraggio. E mentre il mondo del lusso si interroga su chi raccoglierà il suo testimone – tra eredi diretti e nuovi talenti – una cosa è certa: seguire le sue orme non sarà semplice. Chi ci riuscirà dovrà possedere non solo talento, ma anche la stessa passione e previdenza che Trapani ha saputo mettere in ogni scelta.