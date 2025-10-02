Chi è Clarissa Migliaccio, la nuova Miss di Avanti un altro? Biografia, carriera e vita privata

Clarissa Migliaccio è la nuova protagonista femminile del “Salottino” di Avanti un altro!, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda da lunedì al venerdì in prima serata su Canale 5. La giovane modella ha preso il posto di Claudia Ruggeri, detta anche Miss Claudia, che ha lasciato lo show per dedicarsi alla sua carriera di psicologa.

Clarissa, giovanissima e piena di energia, si divide tra lo studio e il lavoro nel mondo della moda. Frequenta l’Università IULM di Milano, dove porta avanti il suo percorso accademico, ma parallelamente ha già collezionato esperienze lavorative significative. È stata infatti finalista regionale di Miss Universe Italia e ha raggiunto le prefinali nazionali del concorso, confermando il suo fascino e la sua determinazione. La passione per le passerelle e i concorsi di bellezza l’ha aiutata a costruire sicurezza e presenza scenica, qualità che ora può mettere al servizio della televisione.

Il ruolo di “Miss” all’interno del Salottino non è solo quello di una presenza estetica: è un tassello fondamentale del clima leggero e surreale che caratterizza Avanti un altro!. La Miss diventa un punto di riferimento nel gioco delle parti orchestrato da Bonolis, dove ironia, battute e colpi di scena fanno da padrone. Clarissa porta con sé spontaneità e naturalezza, elementi che potrebbero conquistarle rapidamente la simpatia del pubblico.

La ragazza è già molto seguita su Instagram, il cui account conta più di 24 000 seguaci. Il suo profilo racconta non solo la vita professionale fatta di shooting e progetti, ma anche lati più quotidiani, con un tono genuino che avvicina i follower. Questa presenza digitale le offre la possibilità di costruire una connessione diretta con chi la segue in tv, ampliando la sua visibilità e rafforzando la sua immagine.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, al momento Clarissa non ha reso noti dettagli specifici. Non risultano dichiarazioni ufficiali né storie pubbliche confermate: un segnale che preferisce mantenere la sfera privata lontana dai riflettori. Una scelta comprensibile, soprattutto in una fase iniziale della carriera televisiva, in cui la curiosità del pubblico è alta e il rischio di essere etichettata solo per gossip è dietro l’angolo.

Clarissa Migliaccio rappresenta un volto nuovo e promettente per Avanti un altro!. Giovane, intraprendente e dotata di eleganza, ha tutte le carte in regola per diventare una delle sorprese più apprezzate di questa edizione del programma. Sarà il tempo a dire se la sua freschezza riuscirà a lasciare il segno come già accaduto con altre figure storiche del Salottino.