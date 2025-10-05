Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui, valletta de La ruota della fortuna?

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, la valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il game show di successo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La loro è una storia d’amore che dura ormai da diversi anni e che ha accompagnato l’ascesa televisiva e professionale della showgirl. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Samira?

Luigi ha ventisei anni ed è originario di Napoli. Ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, dove lavora come modello, e inoltre, si occupa di “luxury concierge”, settore che comprende dall’organizzazione di eventi all’accoglienza di lusso, tra cui in alberghi, resort fino a contesti esclusivi. Questo doppio binario, tra passerelle e servizi personalizzati, gli ha permesso di costruirsi un profilo versatile e dinamico, lontano dai riflettori ma allo stesso tempo affascinante.

L’incontro con Samira è avvenuto in un contesto particolare: i due si sono conosciuti un’estate a Formentera, dove lei era in vacanza e lui organizzava eventi per lavoro. Tra loro è scattata un’intesa immediata, che con il tempo si è consolidata in un rapporto stabile e solido. Da allora non si sono più lasciati e hanno costruito passo dopo passo una relazione che oggi appare serena e duratura.

Nelle interviste passate a Verissimo da Silvia Toffanin, Samira non ha nascosto l’importanza che Luigi ha nella sua vita. Infatti, lo ha descritto come una persona rara, capace di capirla dal primo momento, di farla sorridere e di starle accanto senza mai pretendere nulla in cambio. “È un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività” aveva dichiarato la valletta friulana classe 1998.

Parole che rivelano un legame fatto di rispetto reciproco e di sostegno, elementi che diventano fondamentali soprattutto quando uno dei due partner si trova costantemente sotto i riflettori della televisione.

Nonostante la popolarità crescente di Samira, la coppia ha scelto di vivere il proprio amore con una certa riservatezza. Infatti, compaiono alcune foto insieme sui social, ma senza mai eccedere nell’esposizione pubblica. Un equilibrio che permette loro di tutelare la sfera privata e di preservare l’autenticità del rapporto.

Guardando al futuro, entrambi non nascondono il desiderio di costruire presto una famiglia insieme. Samira ha confidato che avrebbe il desiderio di sposarsi e avere figli, anche se preferisce affrontare ogni tappa con calma, “a suo tempo”. Luigi sembra condividere questa visione, accompagnandola con tanta discrezione e affetto.