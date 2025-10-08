Chi è Luca Vetrone, il nuovo Bonus di Avanti un Altro e dove lo abbiamo già visto?

Il celebre game show di Canale 5 Avanti un Altro! è tornato in onda dal 1° ottobre con la sua quindicesima edizione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, padroni di casa indiscussi del “minimondo”, hanno riportato in TV quell’atmosfera surreale e divertente che da anni conquista milioni di spettatori. Tra le novità più chiacchierate di questa stagione spicca il nome di Luca Vetrone, nuovo volto nel ruolo del “Bonus”. Ma dove l’abbiamo già visto?

Dalla TV al fitness: una carriera in ascesa

Luca Vetrone non è un esordiente del piccolo schermo. Modello, influencer e personal trainer, ha saputo costruirsi un percorso vario e coerente, spaziando tra televisione, social e mondo dello sport. Nato a Benevento il 20 febbraio 1995, è cresciuto a Riccione, dove fin da adolescente ha sviluppato una grande passione per il fitness e la cura del corpo. Dopo il diploma, ha deciso di trasformare questa inclinazione in una professione, iscrivendosi all’Università Carlo Bo di Urbino, dove ha conseguito la laurea in Scienze Motorie e Sportive. Una volta aver terminato gli studi, ha iniziato a lavorare come personal trainer, distinguendosi per competenza e dedizione, fino a diventare un punto di riferimento nel settore.

Parallelamente, grazie al suo fisico atletico e al volto da modello, ha iniziato a collaborare con brand di moda e lifestyle, affermandosi anche come influencer. I social network sono diventati il suo trampolino di lancio: oggi conta centinaia di migliaia di follower su Instagram e oltre 1,7 milioni su TikTok, dove pubblica video di allenamenti, consigli di fitness e momenti della sua vita quotidiana.

Dai reality a Bonolis

Il grande pubblico ha conosciuto Luca nel 2019, quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti. L’anno successivo ha vestito i panni di tentatore a Temptation Island, e nel 2023 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, dove si è distinto per spirito competitivo, simpatia e resilienza, arrivando fino in finale. La sua partecipazione ha confermato la capacità di Luca di unire bellezza, carisma e autenticità, qualità che oggi porta anche nel cast di Avanti un Altro!.

Vita privata

Pur essendo molto seguito, Luca è piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con la modella Sofia Torreggiani, attualmente risulta single. In passato si è vociferato di un flirt con l’ex gieffina Perla Vatiero, ma la frequentazione non si sarebbe mai concretizzata in una storia stabile, per via anche della situazione sentimentale in sospeso con l’ex fidanzato Mirko Brunetti.