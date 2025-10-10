Brenda Lodigiani, vita privata: è fidanzata? Ha figli? L’ex, il flirt a MTV e il rapporto con i genitori

Brenda Lodigiani oltre Bake Off: la separazione da Federico Teoldi, i figli Olivia e Tobia, il flirt ai tempi di TRL e il ricordo del padre.

La conosciamo come la vulcanica imitatrice di Annalisa e oggi come il volto sorridente di Bake Off Italia. Ma chi è Brenda Lodigiani quando si spengono i riflettori? La sua vita privata è un romanzo ricco di capitoli dolci (nessun riferimento a Bake Off) e momenti di cambiamento, tutti vissuti con quella stessa ironia che la caratterizza sul palco.

La domanda che in molti si fanno è inevitabile: Brenda Lodigiani è fidanzata? La risposta, per ora, è no. A dircelo è stata lei stessa con la sua solita schiettezza in un’intervista a Vanity Fair di qualche mese fa: dopo la fine della lunga storia con Federico Teoldi, ha scaricato Tinder, ma ammette: “Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’”.

Un amore che si trasforma: i figli Olivia e Tobia, il “regalo più grande”

Durante l’intervista succitata, la Lodigiani ha raccontato la chiusura di un capitolo importante della sua vita, con la fine della lunga storia d’amore con Federico Teoldi, il padre dei suoi due bambini (Olivia e Tobia, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020). Brenda ha affrontato la separazione con un equilibrio ammirevole, senza drammi ma con la lucidità di chi sa che alcuni legami sono per sempre.

“Ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo”, ha raccontato. I due figli sono oggi il suo porto sicuro, il centro di un nuovo equilibrio che sta costruendo giorno dopo giorno. Questo per lei è un “momento di grande soddisfazione personale” (classe ’87, è probabilmente nel prime professionale) da vivere con calma, circondata dall’affetto dei bambini e delle amiche più care.

Prima di Federico: il primo amore “on the road” con TRL

Prima di incontrare l’uomo con cui avrebbe condiviso una famiglia, Brenda muoveva i primi passi nel mondo TV. Ricordiamo come sia stata una delle conduttrici di “Total Request Live On the Road”, il popolare programma di MTV che portava la musica live direttamente nelle piazze italiane (sebbene abbia avuto poca fortuna, nel 2010, tentando di riportare in onda quel programma epico che era TRL).

Proprio in quel clima esplosivo e giovane, tra un’intervista e un backstage, è nato il suo primo flirt “mediatico”: una relazione con un ragazzo conosciuto proprio durante quelle avventure itineranti.

Chi è Federico Teoldi, ex compagno e padre dei suoi figli?

Ma al netto di questi flirt giovanili, chi è l’uomo con cui ha condiviso tanto (e soprattutto due figli)?

Federico Teoldi è un affermato direttore della fotografia milanese, un professionista di talento che opera dietro la macchina da presa, nel mondo dello spettacolo ma senza la popolarità della ex compagna.

Il suo profilo Instagram racconta di un uomo dedito alla famiglia e al suo lavoro, con uno sguardo sempre tenero rivolto ai due figli. Una figura discreta che, nonostante la fine della relazione, rimane un punto di riferimento centrale nella vita di Brenda.

Le radici dell’ironia di Brenda Lodigiani: il papà, il suo primo fan

Non solo fidanzati (ed ex), in questa sede vogliamo approfondire in assoluto la vita privata di Brenda Lodigiani, giacché per comprendere l’essenza della sua comicità, bisogna conoscere suo padre, scomparso cinque anni fa. A lui deve tutto. “La mia ironia è tutta sua”, ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista a Sette.

Il suo umorismo non era fatto di battute brillanti, ma di giochi di parole teneramente goffi che costruivano un linguaggio d’amore unico. “Al posto di dire ci vediamo ‘tra poco’ mi diceva ‘a frappè’”, ha ricordato. Erano quelle espressioni, che “quasi mettono a disagio”, a creare la complicità più autentica. Lui era il suo tifoso più accanito: “Per lui facevo sempre ridere, gli andava sempre bene tutto”. I loro riti, come guardare insieme film cult come Tre uomini e una gamba, hanno plasmato il suo immaginario. “Ora che non c’è più, mi rendo conto delle espressioni che ho preso da lui”, un’eredità che porta ogni giorno con sé.

Se il padre era l’incoraggiamento incondizionato, la mamma ha sempre rappresentato per Brenda il suo faro di realtà. “Mentre mia madre è sempre stata più severa”, ha ammesso. Un rapporto così schietto che, ancora oggi, quando non è convinta di una sua performance, a volte evita di chiamarla per paura di una conferma troppo onesta: “Sì, guarda, hai ragione, lascia stare, non era il massimo”. È in questo dialogo tra l’eredità comica del padre e l’onestà della madre che si è forgiata l’artista meneghina tanto amata.