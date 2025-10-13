Stranger Things 5, il finale rischia di deludere i fan: i ragazzi non sono più quelli di una volta (e forse nemmeno la serie)

Il cast è cresciuto troppo e la magia è svanita. Perché l’attesissimo finale di Stranger Things rischia di non mantenere le promesse.
Manca solo un mese e mezzo all’addio a Hawkins, con l’ultima stagione di Stranger Things in arrivo su Netflix il 26 novembre. L’attesa è ai massimi livelli, ma c’è un’ombra che minaccia di offuscare questo epico finale: il tempo ha cambiato tutto, e non in meglio (va quasi sempre così, tranne con il vino, non è vero?)
L’ultima foto promozionale, quella in cui il cast ricrea un vecchio poster della serie, non è solo un tenero omaggio. È la riprova di un problema che nemmeno il Demogorgone potrebbe risolvere: quei bambini che abbiamo amato nel 2016 non ci sono più. E la magia, forse, se ne è andata con loro.
I commenti online, come spesso accade, colgono il punto con crudele precisione. “Per essere sinceri, è un crimine quanto ci è voluto per cinque stagioni. Sono passati da ragazzini di 11 anni a uomini fatti”, scrive un utente. Un altro, con un enorme numero di like, sintetizza: “Tutta questa estetica nostalgica anni ’80 funzionava quando erano bambini. Ora che ne hanno 45, non colpisce allo stesso modo”.
La battuta è esagerata, ma la sostanza è amara. Il cuore di Stranger Things batteva nel contrasto tra mostri dell’Altroverso e l’innocenza dei suoi giovani eroi. Vedere oggi Millie Bobby Brown – nel frattempo diventata moglie, madre e imprenditrice – nei panni di Eleven, o i ventenni Finn Wolfhard e Noah Schnapp che fanno finta di essere adolescenti insicuri, rischia di essere più imbarazzante (ok, fatecelo dire: cringe) che emozionante.
Ecco il prezzo che il tempo ha fatto pagare alla serie. L’età del cast, ieri e oggi:
Millie Bobby Brown (Eleven): da 12 a 21 anni
Finn Wolfhard (Mike): da 13 a 22 anni
Gaten Matarazzo (Dustin): da 14 a 23 anni
Caleb McLaughlin (Lucas): da 14 a 23 anni
Noah Schnapp (Will): da 12 a 21 anni
Natalia Dyer (Nancy): da 21 a 30 anni
Joe Keery (Steve): da 24 a 33 anni
Il problema non sono Winona Ryder o David Harbour – per loro, l’età aggiunge spessore ai personaggi. Il problema sono i “ragazzi”: i loro volti e corpi adulti spezzano l’incantesimo. Come possiamo credere che siano ancora gli stessi tredicenni in fuga dal Mostro di Sottosopra?
Stranger Things 5, perché si è arrivati a questo punto?
La narrativa ufficiale incolpa la pandemia e gli scioperi di Hollywood. È vero, il COVID-19 e la Writers Guild Strike hanno causato ritardi enormi. Ma la realtà è che Stranger Things è diventata vittima del suo successo. I budget sono lievitati, ogni episodio è un film, e le agende del cast, ormai star globali, sono un puzzle impossibile da incastrare.
Netflix e i Duffer Brothers hanno voluto a tutti i costi un finale colossale, dimenticando che l’anima della serie era nei segreti condivisi in un seminterrato e nelle corse in bicicletta al crepuscolo.
Il risultato? Ci apprestiamo a guardare un finale che, per quanto tecnicamente perfetto, rischia di sembrare la parodia di se stesso. I protagonisti indosseranno le stesse giacche anni ’80, ma non potranno nascondere di aver ormai lasciato Hawkins alle spalle. Forse, era ora di farlo anche per noi spettatori.
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News