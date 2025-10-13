Stranger Things 5, il finale rischia di deludere i fan: i ragazzi non sono più quelli di una volta (e forse nemmeno la serie)

Il cast è cresciuto troppo e la magia è svanita. Perché l’attesissimo finale di Stranger Things rischia di non mantenere le promesse.

Manca solo un mese e mezzo all’addio a Hawkins, con l’ultima stagione di Stranger Things in arrivo su Netflix il 26 novembre. L’attesa è ai massimi livelli, ma c’è un’ombra che minaccia di offuscare questo epico finale: il tempo ha cambiato tutto, e non in meglio (va quasi sempre così, tranne con il vino, non è vero?)

L’ultima foto promozionale, quella in cui il cast ricrea un vecchio poster della serie, non è solo un tenero omaggio. È la riprova di un problema che nemmeno il Demogorgone potrebbe risolvere: quei bambini che abbiamo amato nel 2016 non ci sono più. E la magia, forse, se ne è andata con loro.

I commenti online, come spesso accade, colgono il punto con crudele precisione. “Per essere sinceri, è un crimine quanto ci è voluto per cinque stagioni. Sono passati da ragazzini di 11 anni a uomini fatti”, scrive un utente. Un altro, con un enorme numero di like, sintetizza: “Tutta questa estetica nostalgica anni ’80 funzionava quando erano bambini. Ora che ne hanno 45, non colpisce allo stesso modo”.

La battuta è esagerata, ma la sostanza è amara. Il cuore di Stranger Things batteva nel contrasto tra mostri dell’Altroverso e l’innocenza dei suoi giovani eroi. Vedere oggi Millie Bobby Brown – nel frattempo diventata moglie, madre e imprenditrice – nei panni di Eleven, o i ventenni Finn Wolfhard e Noah Schnapp che fanno finta di essere adolescenti insicuri, rischia di essere più imbarazzante (ok, fatecelo dire: cringe) che emozionante.

Ecco il prezzo che il tempo ha fatto pagare alla serie. L’età del cast, ieri e oggi:

Millie Bobby Brown (Eleven): da 12 a 21 anni

Finn Wolfhard (Mike): da 13 a 22 anni

Gaten Matarazzo (Dustin): da 14 a 23 anni

Caleb McLaughlin (Lucas): da 14 a 23 anni

Noah Schnapp (Will): da 12 a 21 anni

Natalia Dyer (Nancy): da 21 a 30 anni

Joe Keery (Steve): da 24 a 33 anni

Il problema non sono Winona Ryder o David Harbour – per loro, l’età aggiunge spessore ai personaggi. Il problema sono i “ragazzi”: i loro volti e corpi adulti spezzano l’incantesimo. Come possiamo credere che siano ancora gli stessi tredicenni in fuga dal Mostro di Sottosopra?

Stranger Things 5, perché si è arrivati a questo punto?

La narrativa ufficiale incolpa la pandemia e gli scioperi di Hollywood. È vero, il COVID-19 e la Writers Guild Strike hanno causato ritardi enormi. Ma la realtà è che Stranger Things è diventata vittima del suo successo. I budget sono lievitati, ogni episodio è un film, e le agende del cast, ormai star globali, sono un puzzle impossibile da incastrare.

Netflix e i Duffer Brothers hanno voluto a tutti i costi un finale colossale, dimenticando che l’anima della serie era nei segreti condivisi in un seminterrato e nelle corse in bicicletta al crepuscolo.

Il risultato? Ci apprestiamo a guardare un finale che, per quanto tecnicamente perfetto, rischia di sembrare la parodia di se stesso. I protagonisti indosseranno le stesse giacche anni ’80, ma non potranno nascondere di aver ormai lasciato Hawkins alle spalle. Forse, era ora di farlo anche per noi spettatori.