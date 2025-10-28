Chi sono Marta e Gianluca, presentatori di Save the Dating – Amori in corso? Tra i due un amore in corso?

Marta e Gianluca conducono Save the Dating – Amori in corso: chi sono davvero i due comici? Nella vita privata sono una coppia?

Chi avrà visto la pubblicità del programma Save the Dating – Amori in corso o chi avrà visto i due sul palco, avrà pensato almeno una volta: ma Marta e Gianluca stanno insieme? La loro complicità è così naturale che sembra impossibile immaginarli separati: si completano, si stuzzicano e nel programma in onda su Nove hanno il ruolo di giocare con l’amore degli altri come se sapessero perfettamente cosa significa trovarsi nel mezzo di una relazione… o di qualcosa che gli assomiglia molto.

La verità, però, parte da lontano. Prima di essere conduttori, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis sono uno dei duo comici più longevi e affiatati della comicità italiana. Lei, bergamasca, si forma tra Università, Piccolo Teatro e percorsi internazionali a Parigi; lui, milanese d’adozione, arriva alla comicità dopo esperienze come autore e cabarettista. Palco dopo palco sviluppano quello stile ironico e dolcemente caustico con cui mettono in scena difetti, fragilità e illusioni dell’amore moderno.

Il grande salto televisivo avviene all’inizio degli anni 2010 con il trio Sagapò (con Gianmarco Pozzoli, destinato a far coppia nella vita e sul palco con Alice Mangione – almeno fino alla sperazione del luglio 2025) ma nel 2012 i due rimangono da soli e nasce il “brand” Marta e Gianluca.

Da lì arrivano Zelig, ospitate a Sanremo, Extra Show su Mediaset Extra, i coniugi Salamoia, partecipazioni a Colorado e, tra i lavori più recenti, l’ingresso di Marta nel cast di LOL – Chi ride è fuori. Nel frattempo continuano a portare in tournée spettacoli di successo come Strapazzami di Coccole e Io e Gianlu, definito dagli stessi autori “la finta storia di una vera amicizia”.

In questo percorso, Save the Dating – Amori in corso (un conduzione in solitaria… anzi no, in coppia) rappresenta quasi un punto di arrivo: chi meglio di loro può accompagnare i single in un esperimento sentimentale televisivo?

Nel format in questione, i due comici trasformano lo studio in un’arena del cuore: tra il pubblico vengono scelti alcuni single pronti a giocarsi il tutto per tutto sul palco. Li attende un percorso fatto di prove divertenti, giochi di seduzione, domande spiazzanti e veri momenti di confronto, mentre Marta e Gianluca osservano, commentano e, quando serve, intervengono con i loro sketch per rompere il ghiaccio o per… complicare le cose.

Marta e Gianluca sono sposati?

Ed eccoci alla domanda che tutti si fanno: nella vita privata sono una coppia?

La risposta è semplice: no, non stanno insieme e non sono sposati.

Il loro legame è però speciale: un’amicizia lunga anni e una complicità professionale costruita sul palco, che spesso porta il pubblico a immaginarli come una coppia anche fuori scena. Nei loro sketch, soprattutto quelli più romantici o basati sull’incomunicabilità di coppia, giocano proprio su questa ambiguità, mescolando finzione teatrale e un’intesa reale che nasce dalla vita vissuta fianco a fianco nel lavoro.

È una chimica così forte da sembrare amore. Un’intesa che diverte, incuriosisce e continua ad alimentare domande. Ma, ad oggi, Marta e Gianluca restano una coppia artistica, non sentimentale.