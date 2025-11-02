Chi è Foxy John, voce misteriosa dietro le quinte di Ballando con le stelle?

Ogni sabato sera, milioni di spettatori seguono Ballando con le Stelle su Rai 1, lasciandosi coinvolgere da musica, passi di danza e momenti di spettacolo. Ma tra giurie severe e performance scintillanti, c’è un elemento che rende lo show unico: la voce che annuncia i voti e presenta le coppie. Quella voce inconfondibile appartiene a Foxy John, il cui vero nome è Giovanni Villa.

Dalle origini internazionali alla radio

Giovanni Villa nasce ad Assisi nel 1943, ma la sua vita è fin da subito segnata dai viaggi. Figlio di un diplomatico, trascorre l’infanzia tra Panama, Stati Uniti e Repubblica Dominicana, imparando l’inglese e assorbendo una pronuncia internazionale che diventerà poi la sua cifra stilistica.

Negli anni ’70 rientra in Italia e inizia a lavorare nel mondo della radio e della pubblicità. Si fa notare subito per la sua voce calda e profonda e dall’accento “americano”. Fonda la Foxy John Production, società che produce spot, documentari e jingle radiofonici, trasformandosi in una delle voci più riconoscibili del panorama italiano.

L’arrivo a Ballando con le Stelle

Quando, nel 2005, Ballando con le Stelle debutta in Rai, la produzione sceglie proprio lui come voce narrante del programma. È Foxy John ad annunciare le coppie, a introdurre le esibizioni e, soprattutto, a proclamare i voti della giuria con il suo stile unico:

«Zazzaroni… noooove! Canino… ottto! Per un totale di… diciassette punti!»

Quel modo di scandire i nomi e i numeri è diventato un vero marchio di fabbrica. Oggi, basta ascoltare poche parole per riconoscere subito la sua voce e collegarla al programma.

Un’icona dietro le quinte

Foxy John, però, ha scelto di non apparire mai in video. Preferisce restare dietro le quinte, concentrandosi solo sulla voce e lasciando che siano i concorrenti a godersi la ribalta. Questa scelta lo ha reso ancora più affascinante e misterioso agli occhi del pubblico.

Curiosità e fascino senza tempo

Il suo nome d’arte nasce da un gioco di parole: “Foxy” (volpe) richiama l’ambasciatore americano John Volpe, mentre “John” è un omaggio al brano Foxy Lady di Jimi Hendrix.

Nonostante la riservatezza, si dice che ami ballare — soprattutto il tango — e che spesso lo faccia dietro le quinte insieme ai maestri del programma.

Una voce che è diventata leggenda

In un’epoca dominata dalle immagini, Foxy John dimostra che una voce può bastare per diventare un’icona. La sua presenza, pur invisibile, è una costante che accompagna da vent’anni lo show, regalando a Ballando con le Stelle quella nota di eleganza, ritmo e spettacolo che il pubblico ama riconoscere al primo ascolto.