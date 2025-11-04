Irene Pivetti è sposata? Chi sono gli ex mariti e curiosità sulla sua vita privata

Irene Pivetti, ospite questa sera a Belve, ha aperto il suo cuore parlando non solo della carriera politica e televisiva, ma anche della sua vita privata, dei suoi due matrimoni e dei suoi figli. Pivetti, volto noto e personalità poliedrica, è ricordata per essere stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati nella storia italiana, ma dietro la figura pubblica si cela una donna che ha vissuto amori intensi e momenti di grande trasformazione personale.

Il primo marito: Paolo Taranta, grande amore giovanile

Il primo matrimonio di Irene Pivetti risale al 1988, con Paolo Taranta, economista e docente universitario. All’epoca, la Pivetti era una giovane e promettente politica, animata da profonda fede cattolica e ideali forti. Taranta condivideva con lei impegno, visione e valori, e la coppia appariva molto unita.

Tuttavia, le differenze di carattere e i ritmi sempre più intensi della vita pubblica di Irene finirono per minare la stabilità del rapporto. Dopo alcuni anni, i due si separarono senza clamore, e chiesero l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, mantenendo però un rapporto rispettoso e lontano dalle polemiche mediatiche.

Il secondo marito: Alberto Brambilla, l’unione più lunga

Dopo la fine del primo matrimonio, Irene Pivetti si innamorò di Alberto Brambilla, imprenditore lombardo di dieci anni più giovane. I due si sposarono nel 1997, dando inizio a una relazione più matura e profonda, dalla quale nacquero due figli: Ludovica Maria e Federico.

Durante gli anni del matrimonio, Pivetti visse un importante cambiamento personale e professionale: si allontanò progressivamente dalla politica per dedicarsi al mondo della comunicazione, della cultura e della televisione. La famiglia rappresentò per lei un punto di equilibrio e di amore autentico, nonostante le difficoltà che portarono con il tempo anche questa unione alla separazione.

La fine del rapporto con Brambilla non fu segnata da scandali pubblici: Irene ha sempre parlato del suo ex marito con rispetto, sottolineando il ruolo centrale dei figli nella sua vita e la volontà di preservarne la serenità.

Una madre e una donna resiliente

Durante l’intervista a Belve, Irene Pivetti ha parlato con sincerità del suo percorso umano, dei sacrifici fatti per conciliare lavoro, fede e famiglia, e dell’amore profondo che la lega ai suoi figli. Oggi, Pivetti appare una donna serena, concentrata sui propri progetti professionali e sulla crescita di Ludovica Maria e Federico. Le storie con Brambilla e Taranta restano parte del suo cammino: due capitoli diversi ma fondamentali, che raccontano la forza, la sensibilità e la capacità di rinascere di una donna che non ha mai smesso di credere in sé stessa.