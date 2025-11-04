Irene Pivetti è sposata? Chi sono gli ex mariti e curiosità sulla sua vita privata

Irene Pivetti, ospite questa sera a Belve, ha aperto il suo cuore parlando non solo della carriera politica e televisiva, ma anche della sua vita privata, dei suoi due matrimoni e dei suoi figli. Pivetti, volto noto e personalità poliedrica, è ricordata per essere stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati nella storia italiana, ma dietro la figura pubblica si cela una donna che ha vissuto amori intensi e momenti di grande trasformazione personale.
Il primo marito: Paolo Taranta, grande amore giovanile
Il primo matrimonio di Irene Pivetti risale al 1988, con Paolo Taranta, economista e docente universitario. All’epoca, la Pivetti era una giovane e promettente politica, animata da profonda fede cattolica e ideali forti. Taranta condivideva con lei impegno, visione e valori, e la coppia appariva molto unita.
Tuttavia, le differenze di carattere e i ritmi sempre più intensi della vita pubblica di Irene finirono per minare la stabilità del rapporto. Dopo alcuni anni, i due si separarono senza clamore, e chiesero l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, mantenendo però un rapporto rispettoso e lontano dalle polemiche mediatiche.
Il secondo marito: Alberto Brambilla, l’unione più lunga
Dopo la fine del primo matrimonio, Irene Pivetti si innamorò di Alberto Brambilla, imprenditore lombardo di dieci anni più giovane. I due si sposarono nel 1997, dando inizio a una relazione più matura e profonda, dalla quale nacquero due figli: Ludovica Maria e Federico.
Durante gli anni del matrimonio, Pivetti visse un importante cambiamento personale e professionale: si allontanò progressivamente dalla politica per dedicarsi al mondo della comunicazione, della cultura e della televisione. La famiglia rappresentò per lei un punto di equilibrio e di amore autentico, nonostante le difficoltà che portarono con il tempo anche questa unione alla separazione.
La fine del rapporto con Brambilla non fu segnata da scandali pubblici: Irene ha sempre parlato del suo ex marito con rispetto, sottolineando il ruolo centrale dei figli nella sua vita e la volontà di preservarne la serenità.
Una madre e una donna resiliente
Durante l’intervista a Belve, Irene Pivetti ha parlato con sincerità del suo percorso umano, dei sacrifici fatti per conciliare lavoro, fede e famiglia, e dell’amore profondo che la lega ai suoi figli. Oggi, Pivetti appare una donna serena, concentrata sui propri progetti professionali e sulla crescita di Ludovica Maria e Federico. Le storie con Brambilla e Taranta restano parte del suo cammino: due capitoli diversi ma fondamentali, che raccontano la forza, la sensibilità e la capacità di rinascere di una donna che non ha mai smesso di credere in sé stessa.
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News