Gremlins 3, torna il cult anni ’80: Chris Columbus alla regia e Steven Spielberg alla produzione (uscita fissata per il 2027)

A oltre 35 anni dall’ultimo film, tornano i Gremlins: Columbus alla regia, Spielberg alla produzione. Uscita fissata al 19 novembre 2027.

È ufficiale: Gremlins 3 si farà. Warner Bros. ha finalmente annunciato il ritorno sul grande schermo dei piccoli mostriciattoli più amati (e temuti) degli anni ’80. Dopo Gremlins (1984) e Gremlins 2: La nuova stirpe (1990), il franchise creato da Joe Dante e Chris Columbus si prepara a un nuovo capitolo, a distanza di ben trentacinque anni. L’uscita è fissata per il 19 novembre 2027, una data che sa di regalo anticipato di Natale per i fan di lunga data (sebbene il regalo verrà spacchettato fra due anni).

A rivelarlo è stato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre. L’annuncio non è solo una notizia per cinefili nostalgici: è anche un segnale importante di rilancio per la major, che torna a puntare sui grandi titoli della sua storia per riaffermarsi come potenza cinematografica globale.

Il ritorno dei Gremlins (e di Chris Columbus)

Il film sarà diretto e prodotto da Chris Columbus, sceneggiatore del primo Gremlins e regista di cult clamorosamente anni ’90 come Mamma, ho perso l’aereo e Mrs. Doubtfire. Al suo fianco, come produttore esecutivo, ci sarà Steven Spielberg, ancora una volta legato al progetto attraverso la sua Amblin Entertainment.

Columbus, insieme a Zach Lipovsky e Adam Stein, ha firmato la sceneggiatura della nuova pellicola, che promette di restare fedele allo spirito originale, mescolando ironia, tenerezza e un pizzico di cattiveria — quel mix perfetto che aveva reso i primi film un fenomeno culturale.

La storia è ancora top secret, ma le prime indiscrezioni parlano di un ritorno alle atmosfere del film del 1984, con un tono più “dark” rispetto al secondo capitolo. L’obiettivo, secondo Jesse Ehrman, presidente della divisione sviluppo e produzione di Warner Bros. Pictures, è quello di “riportare in vita la magia e la follia dei Gremlins, coinvolgendo una nuova generazione di spettatori”.

Gremlins, una saga che non ha mai smesso di vivere

Nonostante siano passati decenni, Gremlins non è mai davvero scomparso. Tra merchandising, fumetti, videogiochi e soprattutto la serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai (lanciata su HBO Max), il mito dei piccoli mostri di Kingston Falls ha continuato a prosperare.

Il primo film, uscito nel 1984 e diretto da Joe Dante, incassò oltre 165 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando un cult assoluto del cinema degli anni ’80. Il sequel del 1990, pur non replicando il successo commerciale (fermandosi a 41 milioni), ha conquistato negli anni lo status di pellicola di culto tra i fan.

L’idea di un terzo capitolo era nell’aria da tempo, ma solo ora, con il via libera ufficiale della Warner, il progetto prende forma concreta. E con Spielberg e Columbus di nuovo insieme, le aspettative sono inevitabilmente altissime.

Warner Bros. rilancia i suoi grandi classici

L’annuncio di Gremlins 3 arriva in un momento particolare per Warner Bros. Discovery, che si trova al centro di possibili ristrutturazioni e trattative di vendita. Ma Zaslav ha voluto chiudere il trimestre con un messaggio forte: il ritorno alle grandi saghe.

In un mercato dominato da sequel e reboot, la scelta di rispolverare un titolo tanto iconico appare coerente con la strategia dello studio: riportare al cinema l’emozione dei film “di una volta”, ma con linguaggio e tecnologia di oggi.

Il 19 novembre 2027 i Gremlins torneranno a infestare i cinema di tutto il mondo. E se la magia sarà anche solo vicina a quella del primo film, possiamo già prepararci a un nuovo piccolo – e rumoroso – miracolo natalizio.