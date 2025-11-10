Follia reality: le versa farina nel phon, finisce quasi per annegare in piscina

Uno scherzo finisce male in un reality sudamericano: una lite degenera in una scena da film, tra urla, pugni e un tentativo di affogamento.

Ne abbiamo viste di ogni colore. Abbiamo visto concorrenti urlare, piangere, buttarsi addosso bicchieri e parole come coltelli. Abbiamo visto perfino gente perdere la testa per una sigaretta — come Filippo Nardi nel 2001, “Dove sono le sigarette?” — o per una valigia nascosta, come accadde a Serena Grandi in un’altra, ormai lontana, edizione vip. Ma quello che stiamo per raccontarvi è diverso: è un momento che oltrepassa i confini del gioco, e che mette a nudo — letteralmente — quanto possa diventare tossica la convivenza davanti alle telecamere.

Anche in questo caso siamo in una casa, in un format che ricalca il classico schema del Grande Fratello (sebbene abbia un nome diverso: La Mansión de Luinny) e siamo in Colombia. Lì, tra influencer, dj e personaggi televisivi, uno scherzo “innocente” stava per trasformarsi in tragedia. Protagoniste: la star colombiana Yina Calderón e la deejay dominicana La Piry.

Uno scherzo finito male (e che poteva finire anche peggio)

La Piry aveva deciso di vendicarsi di qualche vecchia provocazione, mettendo della farina nel phon di Yina, per farle sporcare i capelli appena lavati. Nulla di drammatico, almeno in teoria. Ma quando la Calderón se ne accorge, esplode. Prima la lite, poi la spinta quando la dominicana si trova nei pressi della piscina: La Piry finisce in acqua, e Yina si tuffa dietro di lei. Le immagini — riprese dalle telecamere della casa e poi diffuse sui social (di seguito potete vedere quanto accaduto, se volete arrivare alla parte clou andate verso il minuto 30) — mostrano la Calderón che prova a tenerle la testa sott’acqua, mentre gli altri concorrenti intervengono per separar­le.

La scena ha fatto quindi il giro dei media latino-americani e ha riportato il tema della violenza nei reality al centro del dibattito.

La concorrente protagonista dell’aggressione è stata quindi espulsa nonostante La Piry, la vittima, avesse chiesto pubblicamente che non lo fosse, ammettendo la sua provocazione ( “È colpa mia, non voglio che la caccino”, avrebbe detto durante il confronto in confessionale). A nulla è servito nemmeno il voto dei compagni di casa, che avevano votato a loro volta a maggioranza per permettere alla Calderón di restare.

Quali sono i limiti del reality?

La Mansión de Luinny non è certo il primo programma a oltrepassare la linea del buon senso. Ma l’episodio mette in luce un problema più ampio: fino a che punto siamo disposti ad accettare l’eccesso come forma di intrattenimento? Le liti e gli “incidenti” sono ormai parte integrante del copione televisivo (anzi, spesso i “padroni di casa” spingono affinché si creino dinamiche di conflitto) ma cosa fare quando il gioco si trasforma in violenza? E se fosse proprio questa la morbosa ragione per cui alcuni continuano a guardare i reality (un po’ come si guarda la F1 sperando l’incidente alla partenza)?