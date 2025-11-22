Ornella Vanoni: le frasi ironiche (alcune diventate meme) della Signora della musica italiana

L’italia piange oggi Ornella Vanoni, icona della musica scomparsa all’età di 91 anni per un arresto cardiocircolatorio. Una carriera che ha attraversato sette decenni, dai primi locali milanesi agli scenari internazionali, rendendola un simbolo di eleganza, talento e autenticità. Ma chi ha seguito la sua vita sa che Vanoni non era solo una voce straordinaria: era una donna ironica, schietta e capace di trasformare ogni intervista in un momento di leggerezza. Tra dichiarazioni pungenti, aneddoti divertenti e una sorprendente lucidità negli ultimi anni, Ornella Vanoni ha saputo raccontare la vita così com’è, con musica, humour e un pizzico di follia.

Ecco una selezione di interviste e dichiarazioni di Ornella Vanoni con tono allegro, ironico e divertente, perfette per far sorridere e per ricordarla con leggerezza.

Sulla gente

“La gente che non è un po’ matta è di una noia mortale.”

Vanoni ci fece comprendere che le persone troppo prevedibili o rigide rischiano di annoiare e di rendere le giornate monotone. Insomma, un’artista che ci insegnò che nella vita bisogna viverla con allegria e di pancia.

Sul lato economico

“Il mio patrimonio? Ho perso tutto … un po’ perché mi fregavano … e un po’ per un senso di solitudine» parole forti, ma dette con quel suo sorriso ironico che rende ogni confessione autentica.

Sulle onorificenze

Avevo chiesto al sindaco Beppe Sala un’aiuola o un teatro intitolato a me … mi hanno detto che per farlo devo prima morire. Allora aspetterò, ma datemi un’aiuola»

Sul Natale

Ospite da Fabio Fazio disse: «Non so se arrivo a Natale … perché io di certo non ho il bilancino, è andata com’è andata». Una frase che diventò un meme anche per il web.

Ornella: “Non so se arrivo a Natale ?”

Io tutti giorni della mia vita fino al 25 dicembre ? #CTCF pic.twitter.com/ycFlwFvtWn — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 28, 2021

Sul rapporto con i giovani

«I giovani? Mi tirano su, mi fanno stare bene. E non sono cretini, sono come noi da giovani … solo che la vita promette loro pochissimo»

Sulla fama

“Fama? Sì, ma solo quella che ti fa entrare nei camerini gratis… il resto è stress!”

Un’intervista a Fanpage lasciò battuta ironica che alleggerisce la percezione di celebrità e glamour.

7. Sulla vecchiaia

«Ho 90 anni, praticamente 91… non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia. Ho già dato abbastanza alla vita, adesso la lascio lavorare un po’ anche a lei!»

(Verissimo, 2025)

“Io voglio vivere finché dò alla vita qualcosa e la vita mi dà. Il giorno che io non dò più o non mi dà più, io non voglio vivere”. Una cosa è certa, tu ci hai dato tantissimo, Ornella ??#OrnellaVanoni pic.twitter.com/IPeFFmX6KB — Ornella?? (@Boomerissima) November 21, 2025

8.Sul pubblico

«Il pubblico è meraviglioso: ti applaude quando sbagli, ti fischia quando improvvisi e tu sorridi pensando che in fondo sono tutti complici del tuo jazz.» intervista rilasciata a libero quotidiano