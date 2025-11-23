Giulia Vecchio, la carriera, imitazioni, vita privata: è fidanzata?

Giulia Vecchio, attrice de Il paradiso delle signore: le imitazioni di Milly Carlucci, alla Gialappa’s, la sua vita privata

Giulia Vecchio, nata il 18 marzo 1992 a Mesagne, in provincia di Brindisi, è oggi una delle attrici e imitatrici più apprezzate del panorama italiano. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, partecipa a Miss Puglia, dove vince la fascia e debutta come modella. Nel 2011 sceglie di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi completamente alla recitazione trasferendosi a Milano, dove frequenta il prestigioso Piccolo Teatro, diplomandosi nel 2014. La sua formazione è ricca e variegata: partecipa a corsi di movimento scenico, seminari di danza e laboratori di recitazione cinematografica, costruendo una preparazione completa e multidisciplinare.

La carriera di Giulia Vecchio si sviluppa inizialmente a teatro, dove interpreta ruoli che vanno dal repertorio classico a testi moderni, mettendo in luce una versatilità naturale e una grande intensità espressiva. Parallelamente si affaccia anche al mondo della televisione, partecipando a diverse fiction italiane di successo. Il grande pubblico la conosce grazie al ruolo ne “Il Paradiso delle Signore”, ma la sua presenza si estende anche a serie famose come “Un passo dal cielo”, “Don Matteo”, “Imma Tataranni” e “Tutto può succedere”. Ogni interpretazione contribuisce a consolidare la sua reputazione di attrice capace di adattarsi a registri diversi, dal drammatico al brillante.

Uno dei tratti distintivi di Giulia Vecchio è senza dubbio il suo talento comico. Negli anni ha affinato la capacità di imitare personaggi famosi, diventando un volto fisso della Gialappa’s Show. La sua imitazione di Milly Carlucci, in particolare, è tra le più popolari: precisa, affettuosa e irresistibile, al punto da trasformarsi in un vero tormentone televisivo.

Il 22 novembre 2025 Giulia vive un momento professionale particolarmente significativo partecipando a “Ballando con le Stelle” come “ballerina per una notte”. In apertura di puntata ha portato in scena proprio la sua imitazione di Milly Carlucci, dando vita a un divertente “doppio Milly” insieme alla conduttrice reale. Successivamente ha indossato i panni della ballerina esibendosi in una coreografia giudicata dalla giuria del programma e contribuendo così al celebre tesoretto della serata. La sua performance, ironica e tecnicamente curata, ha conquistato pubblico e critica, confermando ancora una volta la sua eccezionale duttilità artistica.

Per quanto riguarda la vita privata, Giulia Vecchio è stata legata sentimentalmente al regista Domenico Michieletto, con il quale era scattata subito una scintilla. Oggi non ci sono informazioni sull’attrice se sia attualmente fidanzata o single.