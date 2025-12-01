Vite al limite, come sta oggi Isaac Martinez? Quanto pesava e quanto pesa?

Isaac Martinez, la rinascita (interrotta) del ragazzo del Texas: com’è oggi l’ex protagonista di Vite al limite (dopo il difficile percorso con il Dr. Now).

Quando nel 2021 Isaac Martinez è apparso per la prima volta a Vite al limite (My 600-lb Life), il suo era il volto di un giovane uomo imprigionato nel proprio corpo. Ventitré anni, originario di Hutchins, in Texas, viveva con i genitori e i fratelli dopo aver lasciato l’università per assistere la madre malata di cancro. Il suo peso – oltre 300 chili – aveva ormai reso ogni gesto quotidiano una sfida. Persino vestirsi o muoversi in casa era diventato un ostacolo, e l’aria stessa sembrava un peso da sollevare.

Il difficile percorso con il Dr. Now di Isaac Martinez

Il rgazzo, di chiari origini latine, si era rivolto al celebre chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan, il “Dr. Now” di Houston, con la speranza di cambiare vita. Al primo incontro con lui, la bilancia segnava 300 chili tondi: un numero che fotografava più di un problema medico, raccontava una vita segnata da lutti, dipendenze e isolamento.

Durante i primi due mesi del programma, Isaac riuscì a perdere circa 18 chili – la metà dell’obiettivo prefissato. Al successivo controllo, il progresso si ridusse a poco più di 4 chili, segno di un percorso più complesso del previsto. Fu solo dopo il confronto con lo psicologo della trasmissione, il dottor Matthew Paradise, che la curva tornò a scendere: altri 15 chili in meno, poi altri 18.

Il Dr. Now gli concesse un’ultima opportunità: altri 13 chili da perdere per poter finalmente essere ammesso all’intervento di bypass gastrico. Ma proprio in quel momento, la motivazione di Isaac iniziò a vacillare.

Quando l’episodio dedicato alla sua storia è stato ripreso nel 2025 dallo spin-off Vite al limite: e poi?, la situazione era cambiata. Nonostante il chirurgo avesse esteso il termine per la perdita di peso, il percorso di Isaac si era fermato. I mesi successivi furono segnati da un lungo stallo e da una decisione difficile: prendersi una pausa per la propria salute mentale.

Scelse di tornare alla musica – una delle sue grandi passioni – iscrivendosi nuovamente a una scuola specializzata, e di continuare a lavorare sul peso lontano dalle telecamere. Alla fine dell’episodio, Isaac non aveva ancora affrontato l’intervento, ma sembrava più consapevole di ciò che voleva per sé (oggi, però, non sappiamo se questo benedetto intervento sia mai stato effettuato).

Isaac Martinez oggi

Dopo la sua apparizione televisiva, Martinez non è scomparso del tutto (non è scomparso per chi ha avuto voglia di trovarlo online, quantomeno). Sul suo profilo Facebook condivide spesso le sue creazioni all’uncinetto, segno di un hobby trasformato in forma di espressione personale (e immaginiamo anche business). Ma non pubblica foto recenti, né aggiornamenti concreti sul peso o sulle sue condizioni di salute.

In assenza di informazioni ufficiali, resta solo la speranza che il silenzio di Isaac non sia un abbandono, ma una forma di protezione. Perché non tutti i percorsi di rinascita devono avvenire davanti a una telecamera – e talvolta, il primo passo verso la guarigione è proprio il diritto a scomparire un po’.

(Articolo pubblicato il 20 settembre 2021, aggiornato ed editato il 1 dicembre 2025)