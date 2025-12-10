Chi è Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani 2025? Età, carriera, vita pritvata

Gianluca Gazzoli è uno dei volti più dinamici e smart della nuova generazione dello spettacolo italiano. Nasce a Vigevano il 18 agosto 1988, cresce a Cologno Monzese e fin da giovanissimo sviluppa un forte interesse per la comunicazione, lo storytelling e l’intrattenimento. La sua carriera prende forma in maniera non convenzionale: dopo gli studi, infatti, Gazzoli inizia a lavorare come animatore nei villaggi turistici, esperienza che gli permette di affinare la capacità di parlare al pubblico con naturalezza, ritmo e spontaneità.

La vera svolta arriva nel 2014, quando entra a Radio Number One, storica emittente di intrattenimento musicale e attualità. Qui si fa conoscere come una delle voci più fresche e versatili della programmazione. In contemporanea decide di investire sulle piattaforme digitali, aprendo un canale YouTube e avviando una produzione costante di contenuti video che lo rende rapidamente un punto di riferimento per chi ama il racconto quotidiano fatto con qualità, ironia e creatività. Da questa vocazione nasce, “Gazzology”, il suo progetto più noto che diventa un format riconoscibile e apprezzato per stile e autenticità.

Negli anni il suo percorso professionale si amplia: arrivano collaborazioni televisive, podcast, eventi sportivi e lavori come videomaker, fino ad affermarsi come uno dei comunicatori più completi della sua generazione. Nel 2025 il suo nome entra nel radar del grande pubblico quando viene scelto come conduttore di Sanremo Giovani, un ruolo di prestigio che consacra definitivamente la sua presenza nel panorama mainstream.

Sul piano personale, la vita di Gazzoli è segnata da un forte equilibrio tra affetti, lavoro e crescita personale. È sposato dal 2017 con Sara Bolla, consulente d’immagine, esperta di armocromia e autrice. La coppia, molto affiatata, nel 2023 ha celebrato anche un emozionante rinnovo delle promesse nuziali. Insieme hanno due figlie, Rachele (nata nel 2018) e Carola (nata nel 2022), spesso presenti — seppur con discrezione — nei momenti di vita che Gazzoli condivide con la sua community.

La sua storia personale comprende anche momenti molto difficili: la perdita della madre, vissuta con grande dolore, e la convivenza con una patologia cardiaca che lo ha portato ad avere un defibrillatore impiantato. Un’esperienza che Gazzoli racconta senza vittimismo, trasformandola in un messaggio di consapevolezza e forza.

Oggi Gianluca Gazzoli è un professionista maturo, creativo, empatico: una figura che porta nel mondo dello spettacolo una comunicazione moderna, autentica e profondamente umana molto amata dalle nuove generazioni. E sicuramente con la sua conduzione a Sanremo giovani potrebbe diventare presto uno dei volti della televisione italiana.