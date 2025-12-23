Se credi di stare invecchiando, non hai ancora visto il remake del video di I Want It That Way

You are my fire / The one desire / Believe when I say / I want it that

C’è bisogno di aggiungere altro?

Non scriveremo, non adesso, non ancora una volta, di quanto quella estate del 1999 segnò le nostre vite – forse perché era l’ultima estate del millennio e più che moti millenaristici all’epoca avevamo una discreta fiducia per il futuro (noi teen o giù di lì, quantomeno).

Faremo un breve recap di come i Backstreet Boys – con I Want That Way – travolsero l’industria musicale.

Scelto come primo singolo dell’album Millennium (al posto di Larger Than Life che fu lanciato solo in seguito) fu capace di paizzarsi al primo posto in oltre 25 Paesi (ivi compreso il nostro Bel Paese) – divenendo di fatto l’anthem del gruppo e in assoluto dell’universo boybandistico mondiale.

Nessuna canzone di una boy band (fenomeno di fine anni ’90 come poc’altri) riuscirà a bissare il successo (tutti la sanno a memoria, tutti tranne chi mente). Segnò un’epoca, con tanto di parodie (indimenticabile quella dei Blink 182) e di piazzamento nella classifica delle 500 canzoni più importanti della storia di Rolling Stone (mica cazzi).

Backstreet Boys e il video di I Want It That Way (nel 1999 e 26 anni dopo)

A fare epoca fu il video, dicevamo, ampiamente pariodiato e in heavy rotation in tutte le TV musicali dell’epoca (in Italia ai tempi MTV ospitata da ReteA, TMC2 e The Box – Music Television you control). Il video originale ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube nel 2021, attestandosi al momento della scrittura del post oltre il miliardo e 600 milioni. (Bazzecole, eh)

Ebbene, 26 anni dopo i BSB hanno deciso di riproporre il remake del video. Nella stesa location, l’aeroporto di Los Angeles (sull’altra costa rispetto al luogo – Orlando, Florida – in cui nel 1993 iniziò tutto).

Quanti anni hanno oggi i Backstreet Boys AJ McLean, nato il 9 gennaio 1978, ha oggi 47 anni. Howie Dorough, nato il 22 agosto 1973, ha oggi 52 anni. Nick Carter, nato il 28 gennaio 1980, ha oggi 45 anni. Kevin Richardson, nato il 3 ottobre 1971, ha oggi 54 anni. Brian Littrell, nato il 20 febbraio 1975, ha oggi 50 anni.

Il bellissimo (con quel ciuffo mamma mia) e probabilmente più famoso Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell (che oggi fa musica cristiana e che ha una faccia da simpaticone con cui faremmo serata adesso) e Kevin Richardson tornano sul luogo del delitto (della strage di cuori fatta a suo tempo).

Che effetto fanno? Sospendiamo il giudizio – prima di chiudere con la cit. di un’altra gloriosa canzone.

Il tempo passa per tutti lo sai, nessuno indietro lo riporterà (neppure noi)