Greta Zuccarello è fidanzata? Curiosità sulla professoressa de L’eredita (e sulla sua vita privata)

Greta Zuccarello è fidanzata? Dal debutto a Ciao Darwin all’approdo all’Eredità, tutto quello che sappiamo-e non sappiamo sulla sua vita privata

Greta Zuccarello è il nuovo volto de L’Eredità assieme alla collega Linda Pani, anche lei professoressa, ruolo noto del quiz show che intrattiene il pubblico con stacchetti, scosse e lettura delle domande. Ma chi è esattamente Greta e dove l’abbiamo già vista? Qualcuno la ricorderà sicuramente per aver debuttato in un famoso programma condotto da Paolo Bonolis.

Gli esordi come ballerina

Greta Zuccarello è una ballerina, modella e personaggio televisivo italiano che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio nel mondo dello spettacolo. Nata a Treviso nel 1996, Greta ha mostrato fin da bambina una forte inclinazione per la danza e lo sport. Ha iniziato il suo percorso con la ginnastica artistica agonistica, disciplina che le ha dato una solida base tecnica e una grande disciplina, per poi avvicinarsi definitivamente alla danza professionale.

La sua formazione è di altissimo livello: a soli 14 anni ha ottenuto una borsa di studio che l’ha portata allo Opus Ballet di Firenze. Successivamente è volata negli Stati Uniti, dove entra nella prestigiosa San Francisco Ballet School, una delle accademie più rinomate al mondo. Dopo il diploma si è trasferita a New York, città in cui lavora come ballerina professionista e principal dancer in una compagnia di danza contemporanea, maturando un’importante esperienza internazionale.

Parallelamente alla danza, Greta ha intrapreso anche la carriera di modella, collaborando con brand di fama mondiale. Tra le esperienze più rilevanti figura anche una collaborazione con Victoria’s Secret, che contribuisce a renderla un volto riconoscibile anche nel mondo della moda.

Il debutto in televisione

Il debutto televisivo di Greta Zuccarello è avvenuto attraverso i grandi programmi di intrattenimento italiani, inizialmente come ballerina nei corpi di ballo. Ha partecipato a show di grande successo come Tale e Quale Show, The Voice Kids e soprattutto Ciao Darwin, dove viene notata dal grande pubblico per la sua presenza scenica e la sua professionalità.

La vera svolta è arrivata nel 2024, quando viene scelta come concorrente de L’Isola dei Famosi. In questa occasione Greta non è più soltanto una ballerina, ma una vera protagonista del reality, mostrando anche il suo carattere, la determinazione e la capacità di mettersi in gioco lontano dalla comfort zone.

Attualmente, è impegnata nel ruolo di professoressa a L’Eredità su Rai 1, confermando la sua crescita come volto televisivo.

Vita privata: è fidanzata?

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Greta Zuccarello è sempre stata piuttosto riservata. In passato ha avuto una relazione importante con il nuotatore Luca Dotto, durata circa tre anni. Dopo la fine di questa storia, non risultano conferme ufficiali su un nuovo fidanzato. Al momento, quindi, Greta sembrerebbe single, concentrata sulla carriera e sui nuovi progetti professionali.