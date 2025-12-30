Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia dell’ex GF Antonio Medugno: le accuse sono gravissime

Che Fabrizio Corona abbia scoperchiato il vaso di Pandora? Le novità riportate da tutti i media italiani, fra cui il Corriere della Sera, e per questo ci permettiamo di scriverne – anche perché parliamo del coinvolgimento di uno dei pessimi massimi della televisione tricolore (sebbene non sia esattamente la televisione di cui da tempo preferiamo scrivere): Alfonso Signorini è stato indagato, con accuse gravissime.

Al netto delle suggestioni mediatiche, ora c’è un dato che pesa più di ogni altro: l’apertura formale di un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Milano. Alfonso Signorini risulta indagato per estorsione e violenza sessuale a seguito della querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni, che sostiene di essere stato vittima di abusi e pressioni durante la fase di selezione per l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto emerso, l’iscrizione nel registro degli indagati è stata disposta dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, titolari dell’inchiesta che, fino a questo passaggio, vedeva come unico indagato Fabrizio Corona per la diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Materiale che, secondo gli atti, sarebbe collegato proprio ai rapporti tra Medugno e Signorini.

Il percorso di Antonio Medugno nel GF Vip 6

Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda il percorso televisivo di Antonio Medugno. Il modello napoletano ha infatti partecipato realmente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda tra settembre 2021 e marzo 2022 e vinta da Jessica Selassié. Medugno è entrato nella Casa al Giorno 138 ed è rimasto in gioco fino al Giorno 172, un arco temporale breve ma sufficiente, oggi, a rendere la sua testimonianza particolarmente rilevante agli occhi degli inquirenti.

È proprio questo elemento a spostare l’asse del racconto. Non si parla di un aspirante concorrente rimasto fuori, ma di una persona che quel contesto lo ha vissuto, seppur per una fase limitata. Ed è su ciò che sarebbe avvenuto prima e durante quel periodo che la Procura di Milano è ora chiamata a fare piena luce.

Nel frattempo, Signorini ha scelto la linea del silenzio pubblico (con tanto di sospensione di ogni attività social). Nessuna dichiarazione diretta, nessuna difesa affidata ai talk show. L’unica mossa concreta è arrivata attraverso i legali, con l’annuncio dell’autosospensione da ogni impegno editoriale all’interno di Mediaset, decisione che il gruppo ha accolto in attesa che si faccia chiarezza sull’intera vicenda. Una scelta che, di fatto, rende molto improbabile un suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello nella stagione 2026 (il reality andrà comunque in onda?)

Parallelamente, resta aperto il filone che coinvolge Corona, accusato di aver diffuso chat e immagini private. È stato lo stesso Signorini a denunciarlo, sostenendo di essere vittima di una campagna calunniosa e diffamatoria. I suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, parlano apertamente di un tentativo di demolizione della sua reputazione professionale.

Sul fronte opposto (questo nuovo fronte che ha visto oggi Signorini indagato) la famiglia di Medugno mantiene il massimo riserbo. Il padre Vincenzo ha spiegato che, su indicazione dei legali, al momento non verranno rilasciate dichiarazioni. Un silenzio che pesa, ma che è coerente con una fase investigativa ancora in pieno svolgimento.

Le accuse sono gravissime, le posizioni ancora tutte da accertare. Una cosa però è già chiara: non siamo più nel territorio del semplice rumore mediatico. Da qui in avanti, parleranno solo gli atti.

Le ricostruzioni parallele e il caso Costantino

In attesa di capire cosa accadrà sul fronte di quest’indagine, doveroso segnalare il racconto affidato ai social di Gianluca Costantino, ex concorrente della stessa edizione del Grande Fratello Vip cui ha partecipato Medugno (i due entrarono assieme) e successivamente volto di Uomini e Donne (oggi è molto attivo sui social, dove mette a frutto la sua knowledge da personal trainer).

Costantino ha nei giorni passati scelto di intervenire pubblicamente con un video pubblicato su Instagram, chiarendo che il suo ingresso nella Casa sarebbe avvenuto attraverso un iter regolare di provini, svolti a distanza e alla presenza della direzione e degli autori del programma. Nel suo racconto respinge l’idea di scorciatoie o canali preferenziali, precisando che il primo incontro di persona con Alfonso Signorini sarebbe avvenuto solo successivamente, in studio.

Secondo quanto riportato da Fanpage, i contatti tra Costantino e Signorini sarebbero iniziati solo dopo l’uscita dal reality. Dopo l’eliminazione, l’ex concorrente avrebbe scritto al conduttore per ringraziarlo dell’esperienza, dando origine a una serie di messaggi successivi, alcuni dei quali interpretati dallo stesso Costantino come ambigui. Tra gli episodi citati figurano riferimenti a una presunta gelosia, l’invio di messaggi dal tono personale e l’offerta informale di un paio di stivali di lusso in vista di una partecipazione come ospite in studio. Costantino ha tuttavia ribadito che non vi sarebbe mai stato alcun contatto fisico né alcuno scambio di favori, e che i rapporti si sarebbero interrotti dopo un viaggio a Mykonos nel giugno 2022, raccontato dalla stampa come una semplice reunion tra ex concorrenti.

Come ricordato anche dal Corriere della Sera, il legale di Costantino ha confermato che sono in corso valutazioni giuridiche, sottolineando però che, allo stato attuale, non esistono prove certe a supporto di accuse specifiche e che ogni eventuale sviluppo non può prescindere da elementi concreti e verificabili.