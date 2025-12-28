Brigitte Bardot: le stranezze e le scelte controcorrente di un’icona che non voleva esserlo

Quando si parla di Brigitte Bardot, il rischio è sempre lo stesso: ridurla a un’icona di bellezza o a un sex symbol senza tempo. Bardot, scomparsa all’età di 91 anni, rappresentò soprattutto una figura defilata dalla scena pubblica, lontana dai riflettori da decenni e ritirata in una vita di isolamento volontario dopo una lunga stagione di fragilità personali e problemi di salute. Un’assenza che diventò nel tempo quasi più potente della sua presenza. Dietro l’immagine più famosa del cinema francese del Novecento si nasconde infatti una biografia fatta di rifiuti, scelte insolite e dettagli poco conosciuti che raccontano una diva profondamente incompatibile con il sistema dello spettacolo.

Una delle curiosità meno note riguarda il suo rapporto con i film che l’hanno resa celebre. Bardot odiava guardarsi sullo schermo e spesso evitava le proiezioni ufficiali. Non per capriccio, ma per un vero disagio fisico: rivedersi le provocava ansia e insoddisfazione. Alcuni titoli della sua filmografia, oggi considerati cult, lei non li ha mai voluti rivedere.

Anche il suo stile, diventato leggendario, nacque spesso per caso. I famosi capelli spettinati, imitati in tutto il mondo, non erano frutto di studio o di stylist, ma di mattine passate senza pazienza per pieghe e acconciature. Lo stesso vale per i piedi nudi, diventati un marchio visivo: Bardot non sopportava i tacchi e li trovava dolorosi, non seducenti.

In un’epoca in cui Hollywood rappresentava il sogno massimo, Bardot fece una scelta sorprendente: rifiutò sistematicamente l’America. Non amava i contratti rigidi, non parlava bene inglese e detestava l’idea di essere “costruita” come una star internazionale. Preferì restare in Europa, anche a costo di rinunciare a ruoli e cachet molto più alti.

Un altro aspetto poco raccontato è il suo rapporto con i media. Bardot non amava le interviste, rispondeva spesso in modo brusco e non cercava empatia. Quando decise di ritirarsi dal cinema, lo fece senza conferenze stampa né eventi ufficiali: una scelta silenziosa e radicale che oggi appare quasi impensabile.

Un altro aspetto poco raccontato è il suo rapporto con i media. Bardot non amava le interviste, rispondeva spesso in modo brusco e non cercava empatia. Quando decise di ritirarsi dal cinema, lo fece senza conferenze stampa né eventi ufficiali: una scelta silenziosa e radicale che oggi appare quasi impensabile.

Più che una diva ribelle, Brigitte Bardot è stata una donna controcorrente nel mondo dello spettacolo, diventata mito proprio mentre cercava di sottrarsi allo sguardo del pubblico e al suo giudizio.