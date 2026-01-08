Bruno Mars torna in Europa dopo quasi dieci anni (e c’è anche Milano): tutte le date

Dopo una lunga assenza dai grandi tour internazionali, Bruno Mars è pronto a tornare davvero. Non con qualche apparizione mirata, non con un mini-tour selettivo, ma con una tournée globale che rimette l’Europa al centro del suo percorso artistico. The Romantic Tour segna il primo vero ritorno continentale dell’artista dopo quasi dieci anni, e lo fa con una mappa chiara: grandi stadi, poche città chiave, zero tappe superflue.
Il tour accompagna l’uscita di The Romantic, nuovo album atteso il 27 febbraio e anticipato da un singolo in arrivo il 9 gennaio. Un disco che arriva dopo anni di silenzio discografico “tradizionale”, interrotti solo dalle residency di Las Vegas e dal progetto Silk Sonic con Anderson .Paak, che sarà presente anche in questa tournée come DJ Pee .Wee. Un dettaglio che dice molto dell’impronta sonora e dell’atmosfera che Mars vuole portare sul palco.
L’Europa entra in scena a giugno, con due date consecutive a Parigi, allo Stade de France. Da lì il tour attraversa alcune delle capitali musicali più simboliche del continente: Berlino, Amsterdam (con doppio appuntamento), Madrid e Londra, dove Bruno Mars riempirà Wembley per due sere di fila.
E poi c’è l’Italia.
La data italiana: Milano, San Siro, 14 luglio
L’unica data italiana di The Romantic Tour è fissata per il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Una scelta netta, senza repliche né alternative. San Siro non è soltanto uno stadio: è un filtro. Chi lo sceglie sa di poter sostenere uno show pensato per decine di migliaia di persone, sa di avere un pubblico trasversale e fedele, e soprattutto sa di non dover spiegare nulla.
Il ritorno di Bruno Mars in Italia arriva in un momento in cui il pubblico è più abituato ai grandi eventi internazionali, ma resta significativo. Non è un’operazione nostalgica, né un omaggio ai fan della prima ora. È una tappa strategica dentro un’estate europea che non lascia spazio all’improvvisazione. Milano è lì perché deve esserci.
Dal punto di vista artistico, questa tournée sembra voler chiudere una fase. Dopo anni di controllo assoluto, di apparizioni calibrate e di lavoro quasi artigianale sul suono, Mars torna a esporsi nella forma più classica e rischiosa: il tour negli stadi. Con una band completa, una produzione importante e una scaletta che, inevitabilmente, metterà insieme il nuovo corso romantico e i brani che lo hanno reso uno degli entertainer più riconoscibili al mondo.
Bruno Mars – The Romantic Tour: tutte le date
Nord America
- 10 aprile – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
- 14 aprile – Glendale, AZ – State Farm Stadium
- 18 aprile – Arlington, TX – Globe Life Field
- 22 aprile – Houston, TX – NRG Stadium
- 25 aprile – Atlanta, GA – Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field
- 29 aprile – Charlotte, NC – Bank of America Stadium
- 2 maggio – Landover, MD – Northwest Stadium
- 6 maggio – Nashville, TN – Nissan Stadium
- 9 maggio – Detroit, MI – Ford Field
- 13 maggio – Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium
- 16 maggio – Chicago, IL – Soldier Field
- 20 maggio – Columbus, OH – Ohio Stadium
- 23 maggio – Toronto, ON – Rogers Stadium
- 24 maggio – Toronto, ON – Rogers Stadium
Europa
- 20 giugno – Parigi, Francia – Stade de France
- 21 giugno – Parigi, Francia – Stade de France
- 26 giugno – Berlino, Germania – Olympiastadion
- 4 luglio – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA
- 5 luglio – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA
- 10 luglio – Madrid, Spagna – Riyadh Air Metropolitano
- 14 luglio – Milano, Italia – Stadio San Siro
- 18 luglio – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium
- 19 luglio – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium
Nord America (seconda parte)
- 21 agosto – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
- 22 agosto – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
- 29 agosto – Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium
- 1 settembre – Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field
- 5 settembre – Foxborough, MA – Gillette Stadium
- 9 settembre – Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium
- 12 settembre – Tampa, FL – Raymond James Stadium
- 16 settembre – New Orleans, LA – Caesars Superdome
- 19 settembre – Miami, FL – Hard Rock Stadium
- 23 settembre – San Antonio, TX – Alamodome
- 26 settembre – Colorado Springs, CO – Falcon Stadium
- 2 ottobre – Inglewood, CA – SoFi Stadium
- 3 ottobre – Inglewood, CA – SoFi Stadium
- 10 ottobre – Santa Clara, CA – Levi’s Stadium
- 14 ottobre – Vancouver, BC – BC Place
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News