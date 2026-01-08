Bruno Mars torna in Europa dopo quasi dieci anni (e c’è anche Milano): tutte le date

Dopo una lunga assenza dai grandi tour internazionali, Bruno Mars è pronto a tornare davvero. Non con qualche apparizione mirata, non con un mini-tour selettivo, ma con una tournée globale che rimette l’Europa al centro del suo percorso artistico. The Romantic Tour segna il primo vero ritorno continentale dell’artista dopo quasi dieci anni, e lo fa con una mappa chiara: grandi stadi, poche città chiave, zero tappe superflue.

Il tour accompagna l’uscita di The Romantic, nuovo album atteso il 27 febbraio e anticipato da un singolo in arrivo il 9 gennaio. Un disco che arriva dopo anni di silenzio discografico “tradizionale”, interrotti solo dalle residency di Las Vegas e dal progetto Silk Sonic con Anderson .Paak, che sarà presente anche in questa tournée come DJ Pee .Wee. Un dettaglio che dice molto dell’impronta sonora e dell’atmosfera che Mars vuole portare sul palco.

L’Europa entra in scena a giugno, con due date consecutive a Parigi, allo Stade de France. Da lì il tour attraversa alcune delle capitali musicali più simboliche del continente: Berlino, Amsterdam (con doppio appuntamento), Madrid e Londra, dove Bruno Mars riempirà Wembley per due sere di fila.

E poi c’è l’Italia.

La data italiana: Milano, San Siro, 14 luglio

L’unica data italiana di The Romantic Tour è fissata per il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Una scelta netta, senza repliche né alternative. San Siro non è soltanto uno stadio: è un filtro. Chi lo sceglie sa di poter sostenere uno show pensato per decine di migliaia di persone, sa di avere un pubblico trasversale e fedele, e soprattutto sa di non dover spiegare nulla.

Il ritorno di Bruno Mars in Italia arriva in un momento in cui il pubblico è più abituato ai grandi eventi internazionali, ma resta significativo. Non è un’operazione nostalgica, né un omaggio ai fan della prima ora. È una tappa strategica dentro un’estate europea che non lascia spazio all’improvvisazione. Milano è lì perché deve esserci.

Dal punto di vista artistico, questa tournée sembra voler chiudere una fase. Dopo anni di controllo assoluto, di apparizioni calibrate e di lavoro quasi artigianale sul suono, Mars torna a esporsi nella forma più classica e rischiosa: il tour negli stadi. Con una band completa, una produzione importante e una scaletta che, inevitabilmente, metterà insieme il nuovo corso romantico e i brani che lo hanno reso uno degli entertainer più riconoscibili al mondo.

Bruno Mars – The Romantic Tour: tutte le date

Nord America

10 aprile – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

14 aprile – Glendale, AZ – State Farm Stadium

18 aprile – Arlington, TX – Globe Life Field

22 aprile – Houston, TX – NRG Stadium

25 aprile – Atlanta, GA – Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field

29 aprile – Charlotte, NC – Bank of America Stadium

2 maggio – Landover, MD – Northwest Stadium

6 maggio – Nashville, TN – Nissan Stadium

9 maggio – Detroit, MI – Ford Field

13 maggio – Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

16 maggio – Chicago, IL – Soldier Field

20 maggio – Columbus, OH – Ohio Stadium

23 maggio – Toronto, ON – Rogers Stadium

24 maggio – Toronto, ON – Rogers Stadium

Europa

20 giugno – Parigi, Francia – Stade de France

21 giugno – Parigi, Francia – Stade de France

26 giugno – Berlino, Germania – Olympiastadion

4 luglio – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

5 luglio – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

10 luglio – Madrid, Spagna – Riyadh Air Metropolitano

14 luglio – Milano, Italia – Stadio San Siro

18 luglio – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium

19 luglio – Londra, Regno Unito – Wembley Stadium

Nord America (seconda parte)