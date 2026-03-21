Che fine ha fatto Mena Suvari, icona di inizio millennio tra “American Beauty” e “American Pie”

Che fine ha fatto Mena Suvari? Dall’exploit con American Beauty e American Pie a una vita segnata da tante difficoltà.

C’è stato un momento, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, in cui il volto di Mena Suvari era un po’ ovunque. Bastava uno sguardo per riconoscerla: la ragazza distesa su un letto di petali rossi nel poster di American Beauty, oppure la studentessa ingenua e desiderata della saga di American Pie. Due immagini diverse, ma complementari, che hanno costruito in pochissimo tempo un’icona pop (una americanissima icona pop, a ben vedere).

Quel successo, però, non si è trasformato in una carriera lineare – come spesso accade a giovani e giovanissime che ottengono la notorietà da teenager o giù di lì.

A distanza di anni, però, la parabola di Mena Suvari racconta qualcosa di più complesso rispetto alla classica storia della star lanciata da Hollywood e poi rimasta in ombra. È una vicenda fatta di esposizione precoce, fragilità personali e tentativi – non sempre semplici – di rimettere insieme i pezzi.

Dall’esplosione con “American Beauty” al rischio etichetta

Quando interpreta Angela Hayes in American Beauty, Mena Suvari ha appena 19 anni. Il film diventa subito un caso: cinque Oscar, tra cui miglior film, regia e attore protagonista. E insieme ai premi (che però non arrivano per lei ad personam) arriva anche un’immagine potentissima, quasi simbolica, che la lega per sempre a quell’opera.

Angela è una figura ambigua: sicura all’apparenza, fragile nella sostanza. Un equilibrio che, col senno di poi, sembra riflettere anche la condizione della stessa attrice. Da un lato la popolarità improvvisa, dall’altro una vulnerabilità che non trova spazio nel racconto pubblico.

Nello stesso periodo, Suvari entra nell’immaginario collettivo anche grazie a American Pie, una commedia generazionale che segna un’epoca (ed è protagonista anche dell’iconico video di Teenage dirtbag dei Wheatus, colonna sonora di Loser – altro film con la Suvari protagonista assieme a Jason Biggs, altro volto noto di American Pie).

Il problema è che quel doppio successo (American Beauty + American Pie) finisce per definire troppo presto il suo profilo. Hollywood la riconosce, ma tende anche a incasellarla (come spesso accade a chi interpreta ruoli memorabili) nella figura della giovane bellezza.

Negli anni successivi arrivano altri lavori, ma senza lo stesso peso. Alcuni titoli – come Domino, Factory Girl o Il giorno dei morti – sono dimenticabili (e dimenticabili). Sul piccolo schermo (soprattutto negli anni ’10) Mena ha esperienze più solide, lavora in A due metri sotto terra e American Horror Story (di nuovo questo appellativo americano che la perseguita), ma non basta a ricostruire una centralità nel mondo della produzione audiovisiva.

Mena Suvari tra difficoltà personali e un nuovo equilibrio

La parte meno visibile della sua storia emerge anni dopo, quando Mena Suvari decide di raccontarsi senza filtri nelle sue memorie, The Great Peace: A Memoir. Il quadro che ne esce è duro: abusi, relazioni tossiche, una progressiva erosione dell’autostima.

“Una parte di me è morta quel giorno”, scrive. E ancora: “Sembravo perfetta fuori, ma dentro ero vuota”. Parole che restituiscono il peso di un percorso segnato da esperienze traumatiche, spesso vissute mentre la sua immagine pubblica continuava a essere quella della ragazza perfetta.

In quel contesto si inseriscono anche le dipendenze, raccontate dalla stessa attrice come un tentativo di anestetizzare il dolore. Una fase lunga, complessa, che ha inciso inevitabilmente anche sulla carriera.

Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Dopo due divorzi, Mena Suvari (che è ancora relativamente giovane, essendo classe ’79) ha trovato una maggiore stabilità accanto allo scenografo canadese Michael Hope, con cui si è sposata nel 2018 e ha avuto un figlio nell’aprile del 2021.

Parallelamente, ha ripreso a lavorare con maggiore continuità, partecipando a diverse produzioni televisive e cinematografiche soprattutto a partire dal 2020: se gli anni ’10 per lei sono stati gli anni del piccolo schermo, gli anni ’20 sono quelli del ritorno nelle produzioni cinematografiche, con svariati ruoli (ma il ruolo forse per lei più importante è quello da protagonista nella serie fantascientifica del 2024 RZR).

Da segnalare infine come il suo impegno si estenda anche oltre il set: Mena Suvari è ambasciatrice di Childhelp, organizzazione che si occupa di prevenzione e supporto contro gli abusi sui minori, e dal 2017 (quando è diventata vegana) è divenuta promotrice di prodotti cosmetici e d’abbigliamento ecologici e cruelty-free.